Horozoğlu: “Yolumuza Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere olarak devam edeceğiz”

“İngiltere’de doğup büyüyen, yaşayan ve eğitim gören Kıbrıslı Türkleri bir çatı altında toplamak, gençlerin sesini duyurmak için” 2018 yılında kurulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, faaliyetlerini Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere (KTGAB) ismiyle sürdürecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere (KTGAB) Başkanı Nafiya Horozoğlu, Kıbrıslı Türk gençlerle ailelerini bir çatı altında birleştirmek, daha güçlü ses yükseltmek için böyle bir yapılanmaya gittiklerini söyledi.

Hiçbir ayrım yapmadan, farklı renk, görüş ve kesimlerden insanları kucaklayacaklarını, eskisinden daha çok çalışacaklarını belirten Horozoğlu, “Ailenin güçlü, bireyin mutlu olduğu, çalışan ve üreten müreffeh bir toplum yaratmak için birlik olacağız” dedi.