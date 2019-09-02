Horozun saldırısına uğrayan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Avustralya’dan gelen son dakika haberi herkesi şaşkına çevirdi. Yaşlı bir kadın kümesten yumurta toplarken horozun saldırısına uğradı. Yaşanan olayın ardından yaşlı kadın hayatını kaybetti. Horozun kurbanı yaşlı kadının ismi ve yaşı ailesinin daha fazla travma yaşamaması için gizli tutuldu. İşte akılalmaz olayın tüm ayrıntıları!

Horozun kadının varisli damarını gaga darbesiyle patlattığı ve kan kaybından öldüğü belirtildi.

Şoke eden olay, zararsız hayvanların öldürücü olabileceğine yönelik kamuoyu uyarıları yapılmasına yol açtı.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; Adelaide Üniversitesi’nden adli tıp uzmanı Roger Byard, yaşlı bir kadının benzer bir olay sonucu, bir kedinin tırmalamasıyla, hayatını kaybettiğini ifade etti.

Zararsız hayvanların neden olduğu ölümler üzerine çalışan Profesör Byard, doktorlara otopsi incelemelerinde yardımcı olup insanları bu gizli tehlikeye karşı uyarmayı amaçlıyor.

Avustralya gazetesi ‘Adelaide Now’a konuşan Byard, “Yaşlı insanların varisli damarlarını basit bir operasyonla tedavi ettirmeleri içi çalışıyorum, çünkü bilhassa varisli damarlar parçalanmaya açık oluyor” dedi.