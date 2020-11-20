Ozanköy'de çıkan hortum zarara yol açtı. Çıkan hortum sonucu köy içerisinde kopan elektrik direkleri ve ağaçlar araçlar üzerine düştü, Köy içinde bazı yollar trafiğe kapatıldı. Köy halkının yetkililer müdahale edene kadar, kopan elektrik tellerinde akım olabileceğini dikkate alarak araçlarına ve/veya benzer herhangi bir yere temas etmemeleri ayrıca yetkililerin olay yerine ulaşabilmeleri için söz konusu yolları kullanmamaları önemle rica olunur.