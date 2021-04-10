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Hortum hasar yarattı

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Hortum hasar yarattı
Hortum hasar yarattı

Emrah Yeşilırmak sosyal medya hesabından paylaştı:

Dünyanın dengesini bozduğumuz kesin!

Bugün sabah saatlerinde Beldemize bağlı Adaçay ve Yeşilköy köylerimizde çıkan hortum sebebiyle maddi hasarlar meydana gelmiştir. Bu sebeple maddi hasara uğrayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Belediye ekiplerimiz gerekli hasar tespit çalışmalarını yapmışlardır. Hafta başında zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını saracağız.

Geçmiş olsun hepimize.

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