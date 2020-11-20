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Hortum Teknecik'i vurdu...Elektrik Güney Kıbrıs'tan karşılanıyor

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Teknecik durdu, elektrik ihtiyacı Güney Kıbrıs’tan sağlanıyor
Hortum Teknecik'i vurdu...Elektrik Güney Kıbrıs'tan karşılanıyor

Fırtına ve hortum, Teknecik Elektrik Santrali’nde elektrik üretiminin durmasına sebep oldu.

ERDOĞAN: "PEK ÇOK NOKTAYA ELEKTRİK ENERJİSİ VERİLEMİYOR"

TAK’a konuşan Erdoğan, Teknecik santralinde yüksek gerilim hatlarında ve Trafo merkezinin zarar gördüğünü Girne, Dikmen, Alayköy, Yılmazköy ve Boğaz’a elektrik verilemediğini belirtti.

ÖZKIRAÇ: “ELEKTRİĞİ GÜNEY KIBRIS’TAN ALIYORUZ”

Öte yandan EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç ise Teknecik’teki elektrik üretiminin durması nedeniyle ülkedeki elektrik enerjisinin Güney Kıbrıs’tan karşılandığını duyurdu.

Ülkenin dört bir yanında elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor…

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