Hortum Teknecik'i vurdu...Elektrik Güney Kıbrıs'tan karşılanıyor

Fırtına ve hortum, Teknecik Elektrik Santrali’nde elektrik üretiminin durmasına sebep oldu.
ERDOĞAN: "PEK ÇOK NOKTAYA ELEKTRİK ENERJİSİ VERİLEMİYOR"
TAK’a konuşan Erdoğan, Teknecik santralinde yüksek gerilim hatlarında ve Trafo merkezinin zarar gördüğünü Girne, Dikmen, Alayköy, Yılmazköy ve Boğaz’a elektrik verilemediğini belirtti.
ÖZKIRAÇ: “ELEKTRİĞİ GÜNEY KIBRIS’TAN ALIYORUZ”
Öte yandan EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç ise Teknecik’teki elektrik üretiminin durması nedeniyle ülkedeki elektrik enerjisinin Güney Kıbrıs’tan karşılandığını duyurdu.
Ülkenin dört bir yanında elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor…
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