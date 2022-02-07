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‘Hoş Geldin Bebek’ Paketleri Yenilendi

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‘Hoş Geldin Bebek’ Paketleri Yenilendi
‘Hoş Geldin Bebek’ Paketleri Yenilendi

İskele Belediyesi’nin anne ve babaların en mutlu günlerine ortak olmak, ekonomilerine de bir
nebze olsun katkıda bulunmak için yaklaşık 7 yıl önce başlattığı Hoş Geldin Bebek
paketlerinin konsepti yenilendi. Pandemi dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 1
yıldır dağıtılamayan paketlerin dağıtımına da geriye dönük olarak yeniden başladı.


PAKETİN İÇİ DE DIŞI DA DEĞİŞTİ


İskele Belediyesi tarafından KKTC’de ilk kez başlatılan ve ilk günden bu yana büyük ilgi
gören Hoş Geldin Bebek paketlerinin konsepti de değişti. İçi kadar dışı da değişen paketler
İskele Belediyesi Marangoz Atölyesi tarafından yapılan pembe ve mavi sandıklarda ailelere
ulaştırılıyor. Günümüz şartlarına uygun olarak güncellenen pakette cam rende, muslin örtü,
çorap paketi, sabun, tırnak makası, ağız bezi, mama önlüğü ve meyve emziği bulunuyor.

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MUTLULUĞA ORTAK OLUYORUZ


İskele Belediyesi’nin İskele ve köylerinde dünyaya merhaba diyen bebekler için başlattığı
‘Hoş geldin Bebek’ paketlerinin dağıtımı yeniden ancak yine korona tedbirleri kapsamında
dağıtılmaya başladı. Korona salgınından önce İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu
tarafından evlerinde ziyaret edilerek ailelere takdim edilen paketler yeni dönemde İskele
Belediyesi personeli tarafından evlerinin dışında teslim ediliyor.

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SADIKOĞLU: “AİLELERE UFAK BİR KATKI YAPIYORUZ”


Göreve geldiği ilk günden bu yana İskele ve köylerinde sosyal sorumluluk bilinci ile
hareket eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, iyi günde de kötü günde de bir
arada olmak gerektiğine dikkat çekti. Paketlerin yeniden dağıtımının başlamış
olmasından duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Sadıkoğlu, vatandaşlara en hızlı
hizmet götüren kurumların başında Belediyelerin geldiğini hatırlattı. Yeni doğan bebekler
için yenilenen konseptiyle dağıtımına yeniden başlanan Hoş geldin Bebek Paketlerinin,
ailelere ufak bir doğum hediyesi olduğunu söyleyen Başkan Sadıkoğlu, yeni doğan her
bir bebeğin; ailesine, milletine, insanlığa hayırlı bir evlat olması temennisinde de bulundu.

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