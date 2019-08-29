Hoşkara: 9 yıldır enkterkonnekte elektrik için adım atılmadı!

İşte o açıklama;

Elektriği kullan ama parasını ödeme, ödeme için plan ortaya koyma, maliyetleri düşürmek için tüm yatırım planlarını reddet, enterkonnekte olmak en önemli hedefimiz de ama 9 yılda hiç bir adım atma, personel giderlerini azaltmak için sendika ile yapılan TİS anlaşmasını görmezden gel, sonra sendikanın yaptığı doğru değil de. Yapılan işi mantıken açıklamak mümkün değil. Bu tavrın tek amacı kurumu özele devretme çabasından başka bir şey olamaz. Üzücü olan bir diğer konu da yatırım yapacam kurumu yaşatacam diyen bir önceki hükümette bile yatırım yapmayı başaramamak. Bu yatırımı ısrarla yapmaya çalışan yönetim kurulu başkanını görevden al, engelleyen bakanı da görevde tut. Napacaksınız peki şimdi? UBP'ye mi kızacaksınız, yoksa dün başka bugün başka diyen HP'ye mi?