  • BIST 96.762
  • Altın 288,228
  • Dolar 5,8141
  • Euro 6,4390
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Hoşkara: 9 yıldır enkterkonnekte elektrik için adım atılmadı!

» »
Hoşkara: 9 yıldır enkterkonnekte elektrik için adım atılmadı!
Hoşkara: 9 yıldır enkterkonnekte elektrik için adım atılmadı!

İşte o açıklama;

Elektriği kullan ama parasını ödeme, ödeme için plan ortaya koyma, maliyetleri düşürmek için tüm yatırım planlarını reddet, enterkonnekte olmak en önemli hedefimiz de ama 9 yılda hiç bir adım atma, personel giderlerini azaltmak için sendika ile yapılan TİS anlaşmasını görmezden gel, sonra sendikanın yaptığı doğru değil de. Yapılan işi mantıken açıklamak mümkün değil. Bu tavrın tek amacı kurumu özele devretme çabasından başka bir şey olamaz. Üzücü olan bir diğer konu da yatırım yapacam kurumu yaşatacam diyen bir önceki hükümette bile yatırım yapmayı başaramamak. Bu yatırımı ısrarla yapmaya çalışan yönetim kurulu başkanını görevden al, engelleyen bakanı da görevde tut. Napacaksınız peki şimdi? UBP'ye mi kızacaksınız, yoksa dün başka bugün başka diyen HP'ye mi?

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özkıraç, KIB-TEK YK Başkanı görevden alınsın! Eylemciler İçişleri Bakanlığı'nda...29 Ağustos 2019 Perşembe 10:19
  • İkramiye devretti!29 Ağustos 2019 Perşembe 10:10
  • Ve El-Sen dediğini yaptı... Maliye'nin elektriği kesik!29 Ağustos 2019 Perşembe 10:02
  • Kişmir: Hangi basın emekçisinin Maraş’a gireceğine asker, elçilik veya Dışişleri Bakanlığı karar veremez!.29 Ağustos 2019 Perşembe 09:29
  • Döviz kurları güne nasıl başladı? (29 Ağustos 2019 dolar - euro- sterlin fiyatları)29 Ağustos 2019 Perşembe 09:23
  • Taner Ulutaş'tan 'Sahibine Mesajlar'29 Ağustos 2019 Perşembe 08:30
  • Onurhan: “KIB-TEK hariç hiçbir kuruluşun elektrik kesme yetkisi yoktur" 28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:54
  • Özkıraç: Maliye ile birlikte Ekonomi ve İçişleri Bakanlığı'nın da elektiriklerini keseceğiz!28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:45
  • El-Sen tüm halkı saat 09'da Maliye Bakanlığı önüne çağırdı! Elektirikler kesilecek!28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:41
  • Gaziköy Bidda Badadez Festivali yarın28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti