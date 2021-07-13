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Hoşkara: KIB-TEK zararına satış yaptırılarak batırılmaya çalışılıyor!

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Doç. Dr. Ercan Hoşkara KIB-TEK ile ilgili DETAY Gazetesi’nin kendisine yönelttiği sorulara cevap vererek, çok önemli açıklamalarda bulundu.
Hoşkara: KIB-TEK zararına satış yaptırılarak batırılmaya çalışılıyor!

Doç. Dr. Ercan Hoşkara KIB-TEK ile ilgili DETAY Gazetesi’nin kendisine yönelttiği sorulara cevap vererek, çok önemli açıklamalarda bulundu.

Hoşkara Detay Gazetesi’ne yaptığı açıklamada Kıb-TEK zararına satış yaptırılarak bilinçli olarak batırılan kamu kuruluşu durumunda. Kıb-Tek’in yıllık 700 milyon kilowat saat AKSA tarafından üretilen elektriği satın aldığını bunu iletim ve dağıtım masraflarını da ekleyerek tüketiciye sattığını belirtti. Hoşkara açıklamasında KIB-TEK AKSA’dan elektriği kaça satın alıyor? Sadece bu bilgi ile KIB-TEK’in gerçek durumunu görürüz dedi.

 

 117’YE ALIP 98’E SATIYOR

Ercan Hoşkara “Kıb-Tek bu gün Aksa’ya satın aldığı Kilowat başına 117 Kuruş ödüyor. Aksa’dan Kalecik’den 117 kuruşa aldığı bu elektriği iletim, dağıtım ve tahsilat masrafları ile birlikte 98 kuruşa tüketiciye satıyor. Böyle yönetilen bir kurumun teorik ve pratik olarak sürdürülebilmesi mümkün değil.” Açıklaması yaptı. Sayın Bakan Arıklı beş Liraya aldığını üç liraya satarak bir lira kar elde ettiğini iddia eden durumdadır.

 

BU SUÇTUR

Hoşkara açıklamasında aklı başında bir yöneticinin buna müdahale etmesi gerektiğini belirterek yasal olarak şu an yapılan bir suç bir kamu kuruluşu zararına satış yaptırılarak batırılıyor dedi.

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