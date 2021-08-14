Hoşkara: "Sonuçta 28 dolara 1 ton yakıt bile taşıtamadı"

"Tüm bu fiyasko yakıtta %2 tasarruf için yaşandı, o da başarısız oldu."

İşte açıklama;

Yakıtın tonu 450 dolar civarı, aldığın güne göre kurlar gibi değişiyor.

Taşımacilik denilen, düzenli, garantili, zamanında yakıt tedariki için ton başına alınan ücret ise 30-40 dolar arası değişebiliyor.

Geçen sene ihale ile bu taşımacılık 38 dolara bağlanmış. Yeni ihalede de keşif bedeli 38 dolar olarak belirlenmişti.

Bakan Erhan Arıklı bu rakamı büyük soygun olarak ilan etti ve ihaleyi iptal edip 28 dolar keşif bedeli ile yeniden ihaleye çıktı.

Haklı çıksa bir itirazım yok, ancak tamamen fiyasko ile sonuçlanan bir işe imza atmış oldu. Sonuçta 28 dolara 1 ton yakıt bile taşıtamadı. Önce 35 dolara ihalesiz yakıt taşıttı, sonra yakıtsız kaldı, şimdi rica ile tankerlerle yakıt taşıtıyor.

Tüm bu fiyasko yakıtta %2 tasarruf için yaşandı, o da başarısız oldu.

Bunun yanında zamanında bakımı yapılmayan jeneratörler yerine %30 daha fazla yakıt tüketen santraller çalıştırıldı.

Vatandaş, iş yerleri elekttiksiz bırakıldı, bunun verdiği zarar hiç hesaplanmadı.

Son bir yıldır elektrik maliyetinin altında satıldı, kurum yaklaşık 500 milyon bankalardan borçlanmak zorunda kaldı. Sadece kredi faizleri taşımacılıktan elde edilecek "kârdan" çok daha büyük oldu.

Peki Kıb Tek yönetimi ve bakanlık ve başbakanlık bu tabloyu görmüyorlar mı?

Bence görüyorlar, ama durumu düzeltmek için adım atmıyorlar.

Peki bu durumda işler nasıl düzelir?

İstifa edilir veya özür dilenir,

Sonra yakıt ihalesi sonuçlandırılır,

Satış fiyatı yatırımlar dahil tüm maliyetleri karşılayacak şekilde hemen düzenlenir (bu rakam muhtemelen 2019 Nisan ayındaki satış fiyatının döviz karşılığıdır).

2018'de hazırlanan yatırım stratejisinin ilk adımı hemen atılır.

2024 Mart sonrası için yatırımı devretme karşılığında AKSA'ya kısa süreli bir uzatma teklifi yapılır. Kabul etmezse 2024 Mart a hazır olacak şekilde yatırımın ikinci adımı hemen atılır.

Türkiye ile enterkonnekte olma ve güneş enerjisi bu adımların alternatifi değil destekleyijisi olur.

Peki bunlar yapılmaz ve bir yıl daha kaybedersek ne olur?