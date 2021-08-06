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Hoşkara: Yatırım yapamayız diyeni yönetici yaparsanız bir adım yol alamazsınız

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"Elektriğe zam yapmak bir tercih değil, maalesef zorunluluk, kaçınılmaz bir son."
Hoşkara: Yatırım yapamayız diyeni yönetici yaparsanız bir adım yol alamazsınız

Kıb-Tek YK Eski Üyesi Hoşkara'nın açıklaması:

Duymak istemediğimiz gerçekler:

Elektriğe zam yapmak bir tercih değil, maalesef zorunluluk, kaçınılmaz bir son.

Bugünün geleceği konuyu bilenler için açık ve netti.

Yine konuyu bilenler için, yarının ne getireceği de açık ve net.

Dün, bugünü göremeyenler, hala daha bize yarını anlatmaya devam ediyor. Aynı yalanlarla, aynı cahillikle, aynı umursamazlıkla.

Bu kafa ile daha çok zam görürüz ve bugünleri arar hale geliriz.

5 liraya mal ettiğinizi 3 liraya satamazsınız. 3 liraya satmak istiyorsanız 3 liranın altında bir maliyete ulaşmak için yatırım yapmalısınız.

Yatırım yapamayız diyeni yönetici yaparsanız bir adım yol alamazsınız.

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