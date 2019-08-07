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Hoşkara yazdı...Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek

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Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek
Hoşkara yazdı...Yatırım Yapmazsan Var Olamazsın: Hedefteki Kurum Kıb-Tek

Yatırım yapmayan veya zamanında yapamayan bir kurumun çağın koşullarına uyum sağlaması ve ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Bu durum bence devletler için de geçerlidir. Devletimizin durumunu sonra değerlendirmek isterim ama, şimdi 15 ay yönetim kurulu üyeliği yaptığım Kib-Tek ile ilgili değerlendirme yapak istiyorum.

Mart 2018'de göreve geldiğimiz andan itibaren kurumun üretim planlaması ile ilgili ciddi bir çalışma yürüttük. Haziran 2018'de ortaya bir rapor ve buna bağlı olarak bir üretim stratejisi koyduk. Ben şahsen raporda yer alan verileri çok sorguladım ve her yönünü değerlendirmeye çalıştım. Nasıl düşünürsek düşünelim kısa vadeli strateji değişmiyordu. Hemen daha verimli çalışan, yedek ve puant yük sorununu çözebilecek santral yatırımı yapmamız gerekiyordu. Hiç tereddüt etmedik ve uluslarası ihale kararını aldık. Tereddüt etmedik çünkü raporun sonucu ile hükümet programının sonuçları %100 örtüşüyordu. Hatta bizden önceki yönetim kurulu da benzer kararı almış fakat yürütememişti. Ama bu sefer sorun olmaz diye düşündüm çünkü hükümet programında konu netti.

Maalesef süreç sorunsuz olmadı, dönemin ilgili Bakanı Sayın Özdil Nami'yi ikna edemedik. Top sürekli taça atıldı. Şuna da bakalım, bunu da araştıralım... Hepsini yaptık. Kasım 2018’de daha kapsamlı bir rapor hazırladık. Aksa'nın sözleşmesinin sona ereceği Mart 2024'e kadar neler yapılması gerektiğini rakamlarla ortaya koyduk, ancak Özdil Nami ikna olmadı. Uluslararası ihale için önergeyi Bakanlar Kuruluna götürmedi.

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