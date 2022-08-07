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House of the Dragon yıldızından samimi itiraf: Bir seks sahnesine daha gerek var mı?

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House of the Dragon yıldızından samimi itiraf: Bir seks sahnesine daha gerek var mı?
House of the Dragon yıldızından samimi itiraf: Bir seks sahnesine daha gerek var mı?

Önce Doctor Who, ardından The Crown ile dizilerdeki başarılı performansıyla dikkat çeken Matt Smith, son zamanlarda heyecanla beklenen Game of Thrones’un devam dizisi House of the Dragon’da yer alıyor.

Başarılı oyuncu Smith, Game of Thrones’un yeni dizisi House of the Dragon’un çekimleri sırasında kendini seks sahnelerinin sayısını sorgularken bulduğunu söyledi.

Matt Smith, cinsellik ve şiddeti açık bir şekilde tasvir etmesiyle ün salan HBO dizisi Game Of Thrones’tan 200 yıl önce geçen hikayede Daemon Targaryen’i oynuyor.

Smith şunları söyledi: “Kendinizi ‘Başka bir seks sahnesine ihtiyacımız var mı?’ diye sorarken buluyorsunuz ve ‘Evet, istiyoruz’ diyorlar. Sanırım şunu sormalıyız, ‘Kitapları mı temsil ediyorsunuz yoksa içinde yaşadığımız zamanı temsil etmek için kitaplardaki içeriği mi azaltıyoruz?’ Ve aslında, kitapların yazıldığı gibi, doğru ve dürüst bir şekilde temsil etmenin görevimiz olduğunu düşünüyorum.”

Kaç tane seks sahnesi olduğu sorulduğunda, Smith şakayla karışık, “Evet, biraz fazla, eğer bana sorarsan” diye cevap verdi.

Game of Thrones, cinsellik ve şiddet içerikli sahnelerine rağmen tüm dünyada bir fenomen haline gelmişti.

EMILIA CLARKE DA AYNI DERTTEN MUZDARİPTİ

Smith’in seks sahneleriyle ilgili yorumu daha önce Game of Thrones döneminde dizinin başrollerinden Emilia Clarke tarafından da dile getirilmişti. Kraliçe Daenerys Targaryen’i oynayan Clarke, Game of Thrones’un son sezonunu bitirdikten sonra, kendisinden istenen çıplak sahnelerden rahatsız olduğunu açıklamıştı.

Smith ayrıca Game of Thrones’un izleyicileri ikiye bölen ve hatta finalin yeniden çekilmesi için imza kampanyası başlatan tartışmalı finaline de değindi: “Bence her zaman bazı insanlar hayal kırıklığına uğrayacak. Mükemmel bir son muydu? Bu bir fikir meselesi. Beni rahatsız etmedi, hoşuma gitti.”

10 bölümlük dizi, George RR Martin’in House Targaryen’in hikayesini anlatan Ateş ve Kan romanına dayanıyor.

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