How I Met Your Father İkinci Sezon Onayı Aldı

“How I Met Your Mother”ın bağımsız devam serisi "How I Met Your Father" ikinci sezon onayını aldı.

İlk sezonu,18 Ocak'ta Hulu'da başlayan ve yeni bölümleri haftalık olarak yayınlanan dizinin ilk sezonu 10 bölümden, ikinci sezon ise 20 bölümden oluşacak. Orijinal dizi gibi, How I Met Your Mother da 2050 yılında bir kadının oğluna babasıyla nasıl tanıştığını anlatan hikayesini anlatıyor.

Hilary Duff, 2022'deki Sophie'yi canlandırıyor. Sophie ve birbirine sıkı sıkıya bağlı arkadaş grubu, kim olduklarını, hayattan ne istediklerini ve bu çağda nasıl aşık olacaklarını çözmenin ortasındalar. Flört uygulamaları ve sınırsız seçeneklerle dolu bir zamanda yaşıyorlar. Duff ile birlikte dizide Chris Lowell, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tom Ainsley ve Tien Tran da rol alıyor.

Kim Cattrall, 2050'deki Sophie'nin seslendirmesini yapıyor. Gösteri, aynı zamanda baş yapımcı ve ortak showrunner olarak da görev yapan yazarlar Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger'den geliyor. Duff, başrolün yanı sıra yapımcı olarak da hizmet veriyor.

Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman ve Adam Londy yönetici yapımcı olarak görev yapıyor. Bays ve Thomas, How I Met Your Mother'ı yaratırken, Fryman bu dizinin bölümlerinin büyük çoğunluğunu yönetti.