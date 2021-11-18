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'How I Met Your Father'ın yayın tarihi belli oldu

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How I Met Your Mother'ın devam dizisi 'How I Met Your Father'ın 18 Ocak 2022’de yayınlanacağı açıklandı.
'How I Met Your Father'ın yayın tarihi belli oldu

Merakla beklenen 'How I Met Your Father'ın yayın tarihini dizinin yıldızları Hilary Duff, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran, Chris Lowell ve Tom Ainsley videoyla duyurdu.

How I Met Your Mother ile aynı format üzerinden ilerleyecek olan How I Met Your Father dizisi, Hulu’da 18 Ocak 2022’de yayınlanmaya başlayacak.

Dizinin başrolü olan Sophie karakterini, aynı zamanda yapımcılar arasında da yer alan Hilary Duff canlandıracak.

How I Met Your Father, Sophie'nin eşiyle nasıl tanıştığı ve arkadaş grubuyla 2021 yılında yaşadığı maceralarını oğluna anlatması etrafında şekillenecek.

 

Sputnik.

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