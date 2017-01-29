HP 1. kurultayını düzenliyor. 323 üye, 50 kişilik PM'ye 77 aday yarışıyor

HP 1. kurultayını düzenliyor. 323 üye 77 adayı seçecek. Başkanlığa tek aday Kudret Özersay.

Halkın Partisi’nin (HP) 1. Olağanüstü Kongresi bugün yapılıyor.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın başkanlık için tek aday olduğu kongrede, Parti Meclisi seçilecek ve bazı tüzük değişikliklerine gidilecek.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda saat 12.00’de başlayan kongrede, ilk olarak şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından HP Genel Başkanı Kudret Özersay konuşma yaptı.

ÖZERSAY: “YOZLAŞMA TOPLUMUN DEĞİŞİK KESİMLERİNE SİRAYET ETTİ”

Özersay, konuşmasına geçtiğimiz dönemde partiye hizmet verenlere teşekkür ederek başladı.

Çözüme ulaşmak için sorunları doğru saptamak gerektiğini ifade eden Özersay, Kıbrıs Türk siyasi yaşamının yozlaştığını dile getirdi.

Yıllanmış siyasilerin ve siyasi partilerin bugüne kadar bununla yüzleştiğinin ya da bunun üstesinden gelmek için önlem aldığının söylenemeyeceğini kaydeden Özersay, bu yozlaşmanın sendikalardan sivil toplum örgütlerine, toplumun değişik kesimlerine sirayet ettiğini dile getirdi.

HP olarak bu tespiti yaparak yola çıktıklarını dile getiren Özersay, bu kısır döngünün kırılması için toplumsal irade ve alternatif bir siyasal harekete ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Halkın da bu düzenin devamından yana olmadığını; bunun son yıllardaki seçim sonuçlarından görülebileceğini dile getiren Özersay, halkın toplumsal değişim talep ettiğini, HP’nin de bu görevi yerine getirmeye hazır olduğunu kaydetti.

“HÜKÜMET EKONOMİK KRİZLE İLGİLİ HİÇBİR TEDBİR ALMADI”

Konuşmasında hükümeti eleştiren Özersay, hükümetin ekonomik krizle ilgili hiçbir tedbir almadığını söyledi.

Hükümetin hukuk tanımaz bir tavır sergilediğini ve aldığı kararlarda partizanca hareket ettiğini söyleyen Özersay, “Bu şartlarda erken seçim istemeyelim de ne isteyelim” diye sordu.

Kudret Özersay, “Meclis yaz tatiline girdiğinde milletvekillerinin maaşlarını ödemek istemediklerini, bu nedenle yaz döneminden önce erken seçim yapılmasını istediklerini” kaydetti.

Siyasi partilerin ve siyasetçilerin halkın siyasete olan güvenini sarstığını söyleyen Özersay, bu güvenin yeniden oluşması için çalıştıklarını dile getirdi.

Tutmayacakları, tutamayacakları hiçbir söz vermeyeceklerini söyleyen Özersay, “Kimseyle irademizi ipotek altına alan bir ilişki kurmayacağız” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKINA MESAJIMIZ NETTİR; BİZE GÜVENEBİLİRSİNİZ, BİZLER SÖZÜMÜZÜ TUTAMAZSAK İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYIZ, SİYASETTE KALMAYIZ”

HP Genel Başkanı Özersay, “Kıbrıs Türk halkına mesajımız nettir; bize güvenebilirsiniz, bizler sözümüzü tutamazsak insan içine çıkamayız, siyasette kalmayız” şeklinde konuştu.

Seçilmeleri halinde, milletvekillerinden bakanlara, kadroları bilinen isimlerden oluşmasa da, bu kadronun işinin ehli olacağını söyleyen Özersay, görevini yapamayanların oldukları makamda kalamayacağını ifade etti.

HP’nin iktidara gelmesi halinde milletvekillerinin rotasyonla bakan olmayı bekler bir pozisyonda olmayacağı bir yapı oluşturacaklarını kaydeden Özersay, bazı isimlerin, HP tarafından kendilerine vekil olma sözü verildiği yönünde söylemleri olduğunu, ancak bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını anlattı.

“HP’den kimseye hiçbir biçimde vekillik ya da başka bir makam sözü verilmemiştir, verilmeyecektir” diyen Özersay, adaylık sürecinin partiye üye olsun olmasın, ortaya konacak ilkelere uygun herkese açık olacağını dile getirdi.

“HP İKTİDARINDA PARTİ ÜYESİ OLMAK KİMSE İÇİN AYRICALIK SAĞLAMAYACAK”

HP’nin iktidar olması halinde, bu partiye üye olmanın ya da partiye emek vermiş olmanın kimse için bir ayrıcalık sağlamayacağını söyleyen Özersay, “Eğer böyle bir beklentisi olan varsa ki olmadığını biliyorum, yanlış partidedir” diye konuştu.

Kudret Özersay, parti ambleminin eşittir işareti olmasının da bu yozlaşmış partizanlaşmaya karşı olmalarından kaynaklandığını anlattı.

Uluslararası alandaki gelişmelere de değinen Özersay, “Böyle bir ortam içerisinde bizler bir kimlik mücadelesi veriyoruz” diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının, bu topraklarda var olması için devletin kurumlarını ayağa kaldırması gerektiğini anlatan Özersay, “Bu şartlarda ortak paydamız bir yandan kendi kendimizi yönetmek ve iyi yönetmek, diğer yandan da Kıbrıs Türk kimliğini bu topraklarda ayakta tutmaktır. HP’nin bu konudaki kararlılığı konusunda kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

“Biz bu mücadeleyi verirken çağdaş, ilerici ve evrensel değerlerden kesinlikle taviz vermeyeceğiz, vatandaşlarımız arasında hiçbir biçimde ayrımcılığa ve ötekileştirmeye müsaade etmeyeceğiz, laiklikten, insan haklarından temel hak ve özgürlüklerden kesinlikle taviz vermeyeceğiz, bilimi aklı ve rasyonaliteyi esas alarak bağnazlığa karşı net bir duruşumuz olacak” diye konuştu.

“Bundan sonra statükodan yana olanları ne birleşme ne bölünme ne de transferler kurtarır” diyen Özersay, HP’nin müzakereleri uzaktan izleyen değil, katkı koyan bir duruş sergilediğini de anlattı.

“Bizler körü körüne evetçi ya da hayırcı olmadık, olmayacağız” diyen Özersay, bütüne bakıp, toplumsal yarar çerçevesinde karar vereceklerini dile getirdi.

Özersay, “HP, bu ülkede kapsamlı bir çözüm uğraşı verilirken devletin kurumlarının ayağa kaldırılması gerektiğini düşünmektedir” şeklinde konuştu.

“HEDEF TEK BAŞINA İKTİDAR”

“Kıbrıs Türk halkı bize güveniyor, biz de başka hiçbir güce değil sadece Kıbrıs Türk halkının iradesine güveniyoruz” diyen Kudret Özersay, hedeflerinin tek başına iktidar olmak olduğunu söyledi.

Özersay’ın konuşmasının ardından divan oluşturuldu ve 2016-2017 Faaliyet Raporu ile 2016-2017 Mali Raporu sunularak oylandı.

Kongrede daha sonra tüzük değişikliğiyle ilgili oylama yapılacak ve parti meclisi seçilecek.

50 kişilik Parti Meclisi’nin seçileceği kongrede 77 aday var. Kongrede 323 üye oy kullanacak.