HP AD-HOC komiteyi yargıya taşıyacak!

HP lideri Kudret Özersay, dün yaptığı açıklamada konuyu mahkemeye taşıyacaklarının “Muhalefeti ‘yok sayarsanız’ halka ve demokrasiye saygısızlık etmiş olursunuz demişti.
Özersay "Bu durumda muhalefete yargıya başvurmak dahil tüm yolları zorlamaktan başka bir seçenek bırakmamış olursunuz. Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve halk iradesine inanan Halkın Partisi azınlık hükümetinin ortaya koyduğu bu anti demokratik zihniyete karşı durmaktan çekinmeyecektir” demişti.
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