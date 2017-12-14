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HP, aday tanıtım toplantısını Güzelyurt’ta yaptı

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HP, aday tanıtım toplantısını Güzelyurt’ta yaptı
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, 7 Ocak seçimleri sonrasında hükümeti partilerinin kuracağını söyledi.

Özersay, “Denenmişleri bir daha denemek zaman kaybetmektir. Denenmiş siyasi partileri bir daha denemeye gerek yok. Bir daha hayal kırıklığı yaşamaya gerek yok. Yeni ve adil bir düzen kuracak olan parti Halkın Partisi’dir”  dedi.

Halkın Partisi dün akşam Güzelyurt’ta aday tanıtım toplantısı düzenledi. Partiden yapılan açıklamaya göre Özersay, toplantıda yaptığı konuşmada, Halkın Partisi’nin ülkeyi halka yakışan şekilde yönetme yeteneği olduğunu; bunu yapacak kapasite ve iradeye de sahip olduğunu kaydetti.

Tüm siyasi partiler toplantılarına Lefkoşa’da başlarken Halkın Partisi’nin aday tanıtım ve manifesto toplantısını Güzelyurt’ta yapmasının özel bir nedeni olduğunu belirten Özersay “Biz buradan, Güzelyurt’tan başlıyoruz. Çünkü yıllarca bu bölge ihmal edilmiştir, yok sayılmıştır. Oysa biz Halkın Partisi olarak bu bölgenin ve insanının bizim için ne kadar önemli olduğunu göstermek için buradan başlamak istedik” ifadelerini kullandı.

PROJELERİ ANLATTI

Halkın Partisi’nin Güzelyurt’ta dün akşam düzenlediği aday tanıtım toplantısında altı ilçeden çıkan milletvekili adayları da tanıtıldı. 

Aday ve seçim manifestosu tanıtım toplantısında konuşma yapan Özersay, Halkın Partisi’nin göreve geldiğinde hayata geçireceği projeleri anlattı. 

Özersay, partinin manifestosunda yer alan sosyal hizmetler, toplu taşımacılık, kolay sosyal edindirme, faiz yasası, özel sektör çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi, ülkede artan suçların önüne geçilmesi ve asayişin sağlanması, tarım ilacı kullanımının kontrol altına alınması, uluslararası hibelerin kullanılabilmesi için proje geliştirme birimi kurulması gibi projeleri açıkladı. 

Kamuda bürokrasiyi azaltacak ve israfı ortadan kaldıracak nitelikteki adımlara da değindi ve göreve gelir gelmez bunları hayata geçirme sözü verdi. 

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