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HP adayları da YSK’ya başvuru yaptı

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HP adayları da YSK’ya başvuru yaptı
KKTC’de 7 Ocak’ta gerçekleştirilecek milletvekilliği erken genel seçimi için  Yüksek  Seç.im Kurulu’na (YSK)  başvurular devam ediyor.

Halkın Partisi (HP) milletvekili adayları da saat 14.00’te toplu olarak YSK’ya başvurularını yaptı.

Adaylık başvurularının ardından  açıklama yapan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Memleketimize dair bir umudumuz var, bu halkın ülkenin, memleketin geleceğine dair bir umudu var.  Kötü yönetim bizim kaderimiz değildir” dedi.

HP Genel Başkanı Özersay,  yeni ve adil yönetim, yeni bir düzen kurmanın mümkün olduğunu  halkın iradesiyle bunu başaracaklarına inandıklarını ifade etti.

Özersay halkın önünde iki seçenek ve yol bulunduğunu, bunlardan birincisinin mevut  düzenin devamı, diğerininse  yeni  ve adil bir düzen kurmak olduğunu söyledi.

Özersay, 7 Ocak seçimlerinin bir referandum niteliğinde olacağını savunarak  “Bu iki yoldan hangisini yürüyeceğimize karar vereceğimiz bir referandum niteliğindedir. Biz halkın iradesine güveniyoruz. Tek güvendiğimiz şey Kıbrıs Türk halkının iradesidir, gücüdür” dedi.

Özersay, halkın iradesinin önünde hiçbir şeyin duramayacağını kaydederek , halkın gücüne ve birlikte başaracaklarına ve yarınları bugünden kazanacaklarına inandıklarını kaydetti.

Özersay, yola çıkarken söyledikleri cümlenin hala kulaklarında olduğunu söyleyerek, yola 
niçin çıktıklarını unutmayacaklarını ve halkın yararının her zaman herşeyin önünde geleceğini  kaydetti.

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