HP: Ağustos sonu erken seçim için makul tarih... HP Milletvekili Erek Çağatay BRT'de Levent Kutay'ın programında erken seçim konusunu değerlendirdi.

DETAY KIBRIS-BARIŞCAN ŞEKERCİ

HP Milletvekili Erek Çağatay Nisan 2022'nin gerçekçi bir tarih olmadığını düşündüğünü açıkladı. Hükümetin adı üstünde erken seçim hükümetidir ve programında da yazıyor.

Çağatay bize göre Ağustos tarihi makul bir tarihtir. HP uzlaşmaya da açıktır.

Hükümet ortakları da kendi aralarında henüz uzlaşmadığını anlıyoruz.