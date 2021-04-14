  • BIST 1.405
  • Altın 451,510
  • Dolar 8,0550
  • Euro 9,6279
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA9132 test yapıldı 82 pozitif vaka

HP: Ağustos sonu erken seçim için makul tarih...

» »
HP: Ağustos sonu erken seçim için makul tarih...
HP: Ağustos sonu erken seçim için makul tarih...

HP: Ağustos sonu erken seçim için makul tarih... HP Milletvekili Erek Çağatay BRT'de Levent Kutay'ın programında erken seçim konusunu değerlendirdi.

DETAY KIBRIS-BARIŞCAN ŞEKERCİ

HP Milletvekili Erek Çağatay Nisan 2022'nin gerçekçi bir tarih olmadığını düşündüğünü açıkladı. Hükümetin adı üstünde erken seçim hükümetidir ve programında da yazıyor.

Çağatay bize göre Ağustos tarihi makul bir tarihtir. HP uzlaşmaya da açıktır.

Hükümet ortakları da kendi aralarında henüz uzlaşmadığını anlıyoruz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çakıcı:Seçim Yasası basit ve demokratik olmalıdır!14 Nisan 2021 Çarşamba 11:17
  • Erhürman: Bir an önce erken seçim olmalı, müdahale olursa CTP çekilir!14 Nisan 2021 Çarşamba 11:14
  • Hükümet ortakları toplanıyor, gündemde erken seçim tarihi var!14 Nisan 2021 Çarşamba 11:04
  • Milli Eğitim Bakanlığı İle İskele Belediyesi Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı14 Nisan 2021 Çarşamba 11:04
  • HP davası ertelendi14 Nisan 2021 Çarşamba 11:03
  • Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi!14 Nisan 2021 Çarşamba 10:02
  • Ağılda Yangın çıktı!14 Nisan 2021 Çarşamba 09:58
  • Sahte belgeyle KKTC'den çıkmaya çalıştılar, tutuklandılar14 Nisan 2021 Çarşamba 09:52
  • TIP-İŞ Eylemlerini Genişletme Kararı Aldı14 Nisan 2021 Çarşamba 09:32
  • Maliye Bakanı Oğuz, Ankara'da14 Nisan 2021 Çarşamba 09:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti