HP Başkanı Senin: UBP’li 4’lü hükümet yok, önerimiz UBP-CTP-HP seçim hükümeti

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin bu akşam yaptığı açıklamada “4’lü koalisyon iddiaları” ile ilgili UBP-HP-DP-YDP koalisyonu ile ilgili haberi yalanladı.

DETAY ÖZEL- BARIŞCAN ŞEKERCİ

Yenal Senin: ''Bu haber doğru değil. Hükümet kurulma süreçlerinde bu gibi rivayetler ortaya çıkar. Buna alıştık. Bize uzun dönemli icraat hükümeti önerildi. Parti Meclisi toplantımızda bunu kabul etmedik. Bizim önerdiğimiz, ana muhalefete de çağrı yaptık gelin 3 büyük parti bu süreci götürsün ve erken seçime gidelim dedik. Biz bu samimiyet ortada ise fedakarlık yapmaya hazırız.

Biz UBP,CTP,HP ‘nin tüm toplumu kucaklayabileceğini ve radikal kararlar alınabileceğini söyledi. UBP bundan sonraki süreçte görevi iade etmelidir ya da seçim hükümeti bağlamında 3’lü formül için bir tur daha yapmalıdır. Haziran ayında erken seçime gidilmesi kaydı ile 3’lü hükümete varız diyoruz.'' dedi