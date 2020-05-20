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HP Başkanı Senin’den, Orman Dairesi Müdürü’nün açıklamalarına sert tepki!

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Orman Dairesi Müdürü’nün kameralarla ilgili açıklamalarına sert tepki gösteren Senin, her bir sorumlunun gereken cezayı alması için yetkilileri göreve davet ediyorum” çağrısında bulundu.
HP Başkanı Senin’den, Orman Dairesi Müdürü’nün açıklamalarına sert tepki!

PARTİDEKİ GÖREVİMİ BİR YANA BIRAKARAK BİR VATANDAŞ SIFATIYLA YAZIYORUM: ORMAN DAİRESİ MÜDÜRÜ'NÜN BUGÜN YAPTIĞI "MOUSE'U KULLANACAK PERSONEL YOKTU BU NEDENLE KAMERA GÖZETLEME SİSTEMİ KULLANILAMAZ " AÇIKLAMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ. YANAN HER FİDAN'IN ,HER AĞACIN SORUMLUĞU VE VEBALİ BU VURDUMDUYMAZLIKLARI YAPAN KİŞİLERİNDİR. YA İNSAN GİBİ YAŞAYACAĞIZ YA DA BÖYLE YOK OLUP GİDECEĞİZ. BU BAĞLAMDA HER BİR SORUMLUNUN GEREKEN CEZAYI ALMASI İÇİN YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUM.
DEVLETİN VERDİĞİ HİZMETLERDE İSE ÇAĞ DIŞI UYGULAMALAR, ÇAĞA AYAK UYDURAMAYAN YAPILAR ARTIK TARİHE KARIŞMALIDIR.
REFORMSA REFORM, DENETİMSE DENETİM !!!

 

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