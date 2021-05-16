  • BIST 1.441
  • Altın 501,444
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

HP Bayram'da ziyaretler gerçekleştirdi

» »
Halkın Partisi, Mağusa Suriçi ve Lefkoşa Arasta ziyaretlerinden sonra arefe günü de Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefke'de ziyaretlerde bulundu
HP Bayram'da ziyaretler gerçekleştirdi

 

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve milletvekillerinin esnafın vatandaşların sıkıntılarını dinlediği ziyaretlere partinin ilçe başkanları ve ilçe üyeleri de eşlik etti. Adını aldığı “halk”ın sıkıntılarını dinleyip meclise taşıyıp çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten HP’li vekiller, her zaman olduğu gibi bundan sonra da halkın yanında olup onlar için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. 

Gailelerinin memleket ve vatandaşın refahı olduğunu belirten Halkın Partisi lideri ve milletvekilleri, esnafın nefes alacağı formüllerin bir an önce uygulamaya koyulması gerektiğini, hep söyledikleri gibi işe kapıların açılmasıyla başlamak gerektiğini aktardılar. Hükümetin halkın sıkıntılarına kulaklarını tıkadığını, insanların geçim sıkıntısının vahim boyutlara geldiğine işaret eden partililer, farklı destek paketleriyle esnafın yarasına merhem olmak gerektiğinin, pandemi koşullarını da göz önünde bulunarak akılcı ve bilime dayalı önlemlerle ilerlenmesi gerektiğinin altını çizdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Yarın Toplanıyor16 Mayıs 2021 Pazar 11:06
  • SÜİB, İmalatçıların Tarım Bakanlığına 24 TL'den Hellim Verebileceğini Belirtti16 Mayıs 2021 Pazar 10:43
  • Lefkoşa'da "Dünya Vicdani Retçiler Günü" Eylemi16 Mayıs 2021 Pazar 10:26
  • KKTC Sahilleri Tehdit Altında!16 Mayıs 2021 Pazar 10:00
  • Sandallarda yangın çıktı!16 Mayıs 2021 Pazar 09:56
  • Sandallar köyünde yangın!16 Mayıs 2021 Pazar 09:53
  • Bayram Durmuşoğlu Bulundu16 Mayıs 2021 Pazar 09:50
  • Sokağa çıkma yasası ve yasal emirlere riayetsizlik: 31 kişiye yasal işlem16 Mayıs 2021 Pazar 09:46
  • KTSO Başkanı Avunduk: Helva ve Zeytin İhracatında Yaşadığımız Sorunların Daha Büyüğünü Hellimde Yaşayacağız16 Mayıs 2021 Pazar 09:45
  • 'Yangın helikopteri haziranda geliyor'16 Mayıs 2021 Pazar 09:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti