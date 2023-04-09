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HP bazı ilçelerde yeni yönetim kurullarını belirledi

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HP bazı ilçelerde yeni yönetim kurullarını belirledi
HP bazı ilçelerde yeni yönetim kurullarını belirledi

Halkın Partisi (HP), Lefkoşa, Gazimağusa ve İskele ilçe kongrelerini yaparak yeni ilçe başkanları ve ilçe yönetim kurulu üyelerini belirledi.

Yeni dönemde Ramadan Durmazer Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Başkanı; Havva Elkovan Halkın Partisi İskele İlçe Başkanı ve Tolga Özçelik Halkın Partisi Gazimağusa İlçe Başkanı oldu.

HP’den yapılan açıklamaya göre, son yapılan belediye seçimlerinde Halkın Partisi’nden Belediye Meclis üyesi adayı çıkan pek çok ismin partiye üye olarak kayıt yaptırıp ilçe yönetimlerine katıldı.

-Özersay

İlçe kongreleri sırasında konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “kapımız kişisel menfaati ülkesi için bir kenara koyabilen, elini taşın altına koymaya hazır olan özetle ‘önce memleketim’ diyebilen herkese bu yeni dönemde açık olacak” mesajı verdi.

Özersay, şöyle devam etti:

“Halkın Partisi ülkenin bağımsızlığı ve Kıbrıs Türk Halkının kendi kendini yönetmesi konusunda dirayetli bir duruş sergilemiş ve bunun için bedel de ödemiştir. Biz Halk iradesi yok sayılarak gayrimeşru bir hükümet kurulmasını sineye çekmedik, ilkelerimizden vazgeçmeyip bir duruş sergiledik. Şimdi içine girdiğimiz yeniden yapılanma süreciyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Siyaset durağan değil dinamik bir süreçtir, bu devran elbet dönecek ve yeni dönemde ülkemizi yönetme noktasında Halkın Partisi olarak sorumluluk üstleneceğiz, buna inanıyorum”

-İlçe yönetim kurulları

İlçe kongreleri sonucunda yeni dönemde ilçe yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde belirlendi:

LEFKOŞA İLÇE YÖNETİMİ: Ramadan Durmazer (İlçe Başkanı), Hasan Serdengeçti, Aliye Özelsoylu, Mehmet Özbilgehan, Sezgin Madencioğlu, Fikret Alas, Mert Atakay, Onur Güler, Mahmut Tezcan

GAZİMAĞUSA İLÇE YÖNETİMİ: Tolga Özçelik (İlçe Başkanı), Hüseyin Tabur, Orhan Delikuş, Oğuzhan Abi, Hülya Karaali, Erşen Ummanel, Raşit Ercen, Celal Sesli, Ersan Boybey,

İSKELE İLÇE YÖNETİMİ: Havva Elkovan (İlçe Başkanı), Hasan Hasanbulli, Sinan Gece, Hasan Savaş Bal, Nurhay Gökçelioğlu, Zeynep Düzen, Hüseyin Ummanel, Vasfi Güngör, Fatih Avcılar.

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