HP: “Engelli vatandaşlarımızın özel araç alımlarındaki bürokratik engelleri kaldıracağız”

Halkın Partisi (HP) Engelsiz Yaşam Çalışma Grubu, engelli vatandaşların özel araç alırken yaşadıkları sıkıntıları değerlendirdi ve HP’nin konu ile ilgili çözüm önerilerini açıkladı.

HP Engelsiz Yaşam Çalışma Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçları olan özel araçları alırken yaşadıkları en büyük sıkıntı bürokratik işlemlerin fazlalığı ve karmaşıklığıdır. Yaşanan sorunlara çözüm olacağı iddiasıyla yapılan yasal tadilatlar ise daha büyük kaosa yol açmaktadır. Özellikle engel türlerine göre izin verme uygulamasındaki tutarsızlıklar nedeniyle bu bürokratik işlemler daha da artmakta, basit bir araç alma işlemi yıllarca sürerek işkenceye dönüşmektedir.

Sabit engeli olan vatandaşlarımızdan defalarca sağlık raporu istenmesi, yapılacak işlemler için engelli vatandaşlarımızın birden çok kez sağlık kuruluna girmesi kabul edilebilir değildir. Devlet dairelerinin fiziksel yetersizliği de engelli vatandaşlarımızın işlemleri takip etmesini zorlaştırmaktadır. Halkın Partisi olarak göreve gelir gelmez, bugünden açıkladığımız şekilde, tüm engelli vatandaşlarımızın bu sorunlarını ortadan kaldıracağız. Anayasamız devlete engelli bireylerin özel olarak korunmasını sağlama görevi yüklemekte iken, vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarına kavuşmaları yıllardır çileye dönüşmüştür. Bu durum, sosyal devleti kendine ilke olarak benimsemiş partimiz için kabul edilemezdir.



Engelli vatandaşlarımızın özel araç alımlarında maruz bırakıldıkları bürokratik engeller kabul edilebilir değildir. Sosyal devlet anlayışına uymayan uygulamalar içeren bu işlemler vatandaşlarımızın engel türüne göre farklılıklar göstermekte, aynı işlemler için farklı farklı kurumlara başvuru yapılması gerekmektedir. Örneğin ortopedik engelli vatandaşlarımız ile nörolojik engelli vatandaşlarımızın özel araç almak için takip etmeleri gereken prosedürler farklılık göstermektedir. Vatandaşlarımızın engel durumuna göre söz konusu olan bir diğer ayrım ise özel araçlara uygulanan seyrüsefer muafiyetleridir. Ortopedik engelli vatandaşlarımız özel araçları için seyrüsefer harcından muaf tutulurken, nörolojik engellilerin böylesi bir muafiyet hakkı bulunmamaktadır. Bu adaletsizlik bir an önce ortadan kaldırılmalı, tüm engelli vatandaşlarımız özel araç alırken tüm vergi, resim ve harçlardan aynı şekilde muaf tutulmalıdır.



Engelli vatandaşlarımızın özel araç alması ile ilgili yasal mevzuatta engelli tanımı yapılmamıştır. Devlet dairelerinde yasal mevzuatı bilen sınırlı sayıda memurun olması, mevzuatın yoruma açık ifadeler içermesi, önerge ve tüzüklerle yapılmaya çalışılan düzenlemelerin durumu içinden çıkılmaz hale getirmiş olması vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına rahatça kavuşmalarını engellemektedir. Halkın Partisi olarak göreve gelir gelmez, ilgili yasal düzenlemeleri ivedilikle yaparak engellilik tanımını sarih hale getirecek, vatandaşlarımızın yasal haklarına kolaylıkla kavuşmalarına imkân sağlayacağız. Engelli vatandaşlarımızın özel araç alırken, eşit şekilde, tüm vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmalarını yasal mevzuata bağlayacağız.



Engelli vatandaşlarımızın hemen hemen tüm devlet dairelerinde ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması fiziksel olarak mümkün değildir. Vatandaşlarımız gerek özel araç almak gerekse diğer ihtiyaçlarını karşılamak için devlet dairelerine ulaşamamaktadır. Anayasamız devlete engelli bireylerin özel olarak korunmasını sağlama görevi yüklemekte iken, vatandaşlarımıza çektirilen çileler bir an önce ortadan kaldırılmalıdır. Göreve geldiğimiz zaman, engelli bireylerin her türlü ihtiyaçlarını kolaylıkla gidermeleri için merkezi bir birim oluşturacak ve vatandaşlarımızın tüm başvurularını tek bir noktaya, herhangi bir ulaşım engeli ile karşılaşmadan rahatlıkla yapmalarını sağlayacağız. Mevzuatta yapacağımız engelli tanımına ek olarak, vatandaşlarımıza sağlayacağımız kart sistemi ile herhangi bir başvuru işlemlerini bürokratik engellere takılmadan rahatlıkla yapmalarını sağlayacağız. Ayrıca, ivedilikle uygulamaya koyacağımız e-devlet sistemi ile vatandaşlarımız tüm başvuru ve takip işlemlerini rahatlıkla yapabilecekler, gereksiz şekilde birçok kez sağlık raporu almak zorunda kalmayacaklardır. Bu ve benzeri uygulamaları göreve gelir gelmez hayata geçirecek ve tüm vatandaşlarımızın sosyal devlet anlayışında hizmet almalarını sağlayacağız.”