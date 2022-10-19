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HP, Gazimağusa’da bağımsız aday Salih Oktay’ı destekleyecek

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HP Parti Meclisi, yerel seçimlerde Gazimağusa’da bağımsız aday Salih Oktay’a tam destek verme kararı aldı.
HP, Gazimağusa’da bağımsız aday Salih Oktay’ı destekleyecek

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi (PM) Gazimağusa Belediye Başkanlığı seçiminde bağımsız aday Salih Oktay’ı destekleme kararı aldı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada “Parti Meclisimiz yapmış olduğu oylama sonucunda Gazimağusa Belediye Başkanlığına üç dönem üst üste belediye meclis üyesi olarak seçilmiş olan, belediyecilik konusunda tecrübeli, herkesin sevdiği ve Halkın içinden gelen bağımsız aday Salih Oktay’ı destekleme kararı almıştır. Halkın Partisi belediye seçimlerinde Gazimağusa’da bağımsız aday Salih Oktay’a tam destek verecek ve halkımızın da teveccühü ile sadece sayın Oktay’ın değil, Gazimağusa halkının da kazanması için elinden geleni yapacaktır” denildi.

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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da Gazimağusa bağımsız belediye başkan adayı Oktay’ın yıllardır arka arkaya yerel seçimlerde Halkın teveccühü ile seçilmiş olan, belediyecilik konusunda da tecrübesi bulunan ama aynı zamanda her zaman Halkın içinde olan, çok sevilen bir isim olduğuna dikkat çekerek “Pek çok Gazimağusalı’nın saatçi Salih olarak bildiği sevgili Salih Oktay’ın bu seçimi kazanacağına inanıyoruz. Ancak bu aslında Gazimağusa halkının kazanması anlamına gelecektir. Halk yararına olacağına inandığımız için, kimseyi ayırmadan herkese eşit ve adil hizmet anlayışıyla hareket edeceğini düşündüğümüz için bu seçimde Gazimağusa bağımsız  belediye başkan adayı Salih Oktay tam destek vereceğiz ve var gücümüzle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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