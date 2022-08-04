HP genel başkanı Özersay: Rant paylaşım modelini şimdi de tahıl ve yem alımında uygulayacaklar

alımında ve taşınmasında ihale yasasından muafiyet yarat, yani ihalesiz alımın ve taşımanın önünü aç! Aradaki fiyat farkını bu konuda siyasi kararı verenlerden bir kısmı, perde gerisinde rant olarak paylaşsın, bu zarar ilgili kurumun hanesine yazsın, kurumun giderleri ve maliyetleri artsın! Bu zararı halkın ödeyeceği şekilde faturalara yansıt, vatandaş ödesin. Elektrikte uyguladıkları ve sonuç alabildiklerini gördükleri yeni rant paylaşım modelini şimdi arpa, buğday, mısır ve hayvan yeminde yarın başka alanlarda uygulayacaklar.”



“İRADEYİ YENİLEMEK TEK ÇIKIŞ YOLUDUR”



“Bu soyguna rant paylaşımına izin veren ve/veya ortak olan ve/veya bu hırsızlığın yapılmasını kolaylaştıran bu gayrimeşru hükümetin derhal sona erdirilmesi gerekir” diyen Kudret Özersay, aksi halde her geçen gün halkın ödemek zorunda olacağı faturaların sadece elektrikte değil her alanda çok daha ağır olacağını belirtti. Özersay, “Bu gayrimeşru hükümetin altından sahneyi almak, iradeyi ve devletin itibarını yerle bir eden bu hükümetin gitmesini beklememek, onu götürmek gerekir. İradeyi yenilemek bu şartlarda tek çıkış yoludur” ifadesini kullandı.