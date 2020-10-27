HP Genel Başkanı Senin: Parti olarak özeleştiri ve yeniden yapılanma sürecindeyiz

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası hem parti içinde hem de kamuoyu yoklaması yaparak bir değerlendirme ve özeleştiri sürecine girdiklerini söyledi.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası hem parti içinde hem de kamuoyu yoklaması yaparak bir değerlendirme ve özeleştiri sürecine girdiklerini söyledi.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre BRT’de yayınlanan programda konuşan Senin, seçim döneminde toplumda ciddi bir kutuplaşma yaşandığını söyledi. Senin, parti olarak o süreçte sağduyulu davranmayı ve vizyon konuşmayı seçtiklerini kaydetti.

Açıklamaya göre Senin şunları kaydetti: “Ciddi bir kutuplaşmanın yaşandığı bir dönemden geçtik. Biz parti olarak sağduyulu davranarak, vizyonların konuşulduğu bir seçim süreci geçirme taraftarıydık. Halk ister istemez kutuplaştı ve bu önemli bir rol oynadı. Ayrıca seçim öncesi istenmeyen olayların ve icraatların gerçekleşmesinin etkisi de yadsınamaz. Seçim sürecinde de sonrasında da kimseyi suçlayan bir tavırda olmadık.”

“HALKIN UMUDU OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Halkın Partisi’nin halkın umudu olarak yola çıktığını ve halkın umudunu kırma gibi bir durumunun olamayacağını belirten HP Genel Başkanı şöyle devam etti: “Bu bağlamda geçmişte aldığımız kararlarla, duruşumuzla o dönemin şartları içinde doğru olduğumuzu düşünsek de parti olarak bir özeleştiri yapıyoruz. Mevcut oy oranı HP’nin oy oranı değildir. Ancak milletvekili grubuyla, parti meclisimizle, kurucularımızla, merkez yürütme organımızla sürekli konuşarak hem sonuçla yüzleşiyoruz, hatalarımızı konuşuyoruz hem de bundan sonrası için yapılması gerekenleri istişare ediyoruz. Bize göre sağlıklı özeleştirinin birinci adımı olan kamuoyu yoklaması yapıyoruz. Yaptığımız kamuoyu yoklaması, oy oranımızla ilgili değil; ‘Halkın partimizden beklentisi nedir?’, ‘Nerede hata yaptığımızı düşünüyorlar?’ ve ‘Ne yapmalıyız?’ diye halka soruyoruz. İnsanlar Halkın Partisi’ni ayrı bir yere koyuyor, ceza da verse siyasi arenadaki temiz yüzlerin kalmasını istiyor. Halktan gelen cevapları analize başladık. 2021’de bir olağan kongremiz olacaktır. O zamana kadar yenilenen bir enerjiyle, yeni kadrolarla, halkın umudu olmaya devam edeceğiz”

“ŞU AN HÜKÜMET VE BAKANLAR KURULU YOKTUR, HIZLI BİR GÖREVLENDİRME YAPILMALI”

“HP’nin hükümetten çekilmesinin ardından Sayın Ersin Tatar istifasını Cumhurbaşkanı’na vermedi. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da kimseye vekalet vermedi” diyen Yenal Senin, “Şu an ne bir hükümet ne bir Başbakan ne de bir Bakanlar Kurulu var” ifadelerini kullandı. Ekonomik kriz ve pandemi nedeniyle önemli bir dönemden geçildiğini aktaran Yenal Senin, ivedi karar alınması gerektiğini belirtti. Senin şöyle konuştu: “Yasalara uygun hareket edilmesi şarttır. Sayın Ersin Tatar Ankara ziyareti sonrasında hızlı bir değerlendirme ve hükümet kurulması için de görevlendirme yapmalıdır. Bunu bir partinin kongresine bağlamadan yapmalıdır. Kendisinin ‘Bakanlar Kurulu’na Cumhurbaşkanı olarak başkanlık edeceğim’ ifadesi fiilen mümkün değildir. Çünkü Başbakanlık boşalınca hükümet zaten düşer. Kaldı ki zaten öncesinde HP zaten hükümetten çekildiğini söylemiştir. Hemen ertesi günü Başbakan gidip istifasını sunmalıydı. Devlet geleneği ve teamülü bunu gerektirir”

“UBP-CTP KOALİSYONU TOPLUMDAKİ GERGİNLİĞİ GİDERMEK İÇİN DAHA İYİ OLACAKTIR”

Hükümet arayışları içinde HP’nin hiçbir partiye kapısını kapatmadığını söyleyen Yenal Senin, “Hükümet kurulumu için gerekli görevlendirme yapıldıktan sonra parti meclisimiz değerlendirme yapacaktır. Kimseye kapıyı kapamadık” şeklinde konuştu. Senin, bakanlık sayısı üzerinden bir pazarlık yapmayacaklarını söyledi. Senin, “Görevlendirmeden sonra oturup değerlendireceğiz. Bunun kararını verecek olan Parti Meclisi’dir. Önemli olan verilen sözlerin tutulması. Geçmişten ders çıkararak bir karar verilecektir. Geniş tabanlı iki partinin kutuplaşmanın sonlandırılması için daha iyi olacağı düşüncesindeyim. CTP-UBP koalisyonu toplumdaki gerginliği gidermek için iyi bir çözüm olabilir.” dedi.