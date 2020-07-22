HP Genel Başkanı Senin: “Partimizin gündeminde erken seçim yok”

HP Genel Başkanı Senin, pandemi sürecinin devam etmesi ve ülkenin ekonomik krizde olması nedeni ile erken seçim veya genel seçim konusunun gündemde olmadığını dile getirdi.

BRT’de yayınlanan, gazeteci Levent Kutay’ın sunduğu “#burasıönemli” isimli programa telefonla bağdalanarak, cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimler konusunda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve genel seçimlerin gündemde olmasına ilişkin konuşan Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, konu ile ilgili olarak partide herhangi bir toplantı olmadığını veyahut parti üyelerinin açıklama yapmadığını kaydetti.

HP Genel Başkanı Senin, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimi siyasi bir manevra olarak nitelendirdiklerinin altını çizerek, farklı koalisyon seçimlerinin konuşuluyor olduğunu ama partinin gündeminde seçim olmadığını aktardı.

Yenal Senin, toplumun pandemi krizi boyunca siyaset ile ilgili gelişmelere zamanı olmadığını dile getirdi. Senin, “Rutin olarak yapmamız gereken işlerle ilgileniyoruz. Bizim gündemimizde yeni yapılacak olan imar planımız var ve seçim konusunu gündeme getiren kişilerin koalisyonu manipüle etmeye yönelik çalıştıklarını düşünüyorum” dedi.