HP Genel Başkanı Senin: “Söz verdiğimizi yapıyoruz”

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Senin’in paylaşımı şu şekilde:

Serdarlı, Görneç ve Mutluyaka'da kırsal kesim arsası ile ev sahibi olmayı bekleyen gençlerimize altyapı hizmeti götürüldü. Yıllarca yolu olmayan, elektriği olmayan yerlerde dağıtılan arsa döneminden, altyapılı planlı, amacına hizmet eden bir dönüşüm yaşıyoruz. Emek veren tüm İçişleri Bakanlığı personeline teşekkürler. SÖZ VERDİĞİMİZİ YAPIYORUZ... #HalkınPartisi