  • BIST 110.818
  • Altın 378,993
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6989
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

HP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

» »
HP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI
HP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, yarın açıklanması beklenen İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin bazı detayları aktardı.

Kabinenin, paketle ilgili üzerinde konuştuğu çalışmayı aktaran Senin, “Maddelerin yüzde 100, hepsini deklare etmem doğru olmaz” dedi.

Pakette, reel sektöre faiz destekli kredi sağlanması, konutlarda ve diğer konularda vergi indiriminin devam etmesine dair maddelerin bulunacağı belirten Senin, “Piyasaya sağlanacak 1 milyar TL’lik likiditenin 1 buçuk milyara çıkartılması da konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

Bunların, birkaç ana madde olduğunu belirten Senin, bu maddelerin sektörler içinde çeşitlendirilebileceğini ifade ederek, “bu konuda henüz sonuçlanmış bir belge yok” dedi.

Hükümetin inisiyatif alarak piyasaya nakit akışını sağlayacağını kaydeden Senin, turizmin desteklenmeye devam etmesinin düşünüldüğünü ifade etti.  

Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi öncesinde, söz konusu maddelerin muhalefetle de görüşülmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu da belirtti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kar-İş Eylemi Sonlandırdı17 Haziran 2020 Çarşamba 10:17
  • Karpaz Gate Marina’ya Yanaşan Yattakiler Karantinaya Alındı17 Haziran 2020 Çarşamba 10:12
  • Korkmazhan: "1 Temmuz kararı gözden geçirilmeli"17 Haziran 2020 Çarşamba 10:10
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar’ı Kabul Etti17 Haziran 2020 Çarşamba 09:58
  • Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı17 Haziran 2020 Çarşamba 09:32
  • DAÜ VYK, Prof. Dr. Hocanın’ı Rektör olarak atadı17 Haziran 2020 Çarşamba 09:20
  • ERHÜRMAN: “Sağlıkta Ve Ekonomide Yanlış Üstüne Yanlış Yapılıyor”17 Haziran 2020 Çarşamba 09:14
  • T&T Ercan Havalimanı Yeni Döneme Hazır17 Haziran 2020 Çarşamba 09:06
  • UBP Merkez Yönetim Kurulu bugün toplanacak17 Haziran 2020 Çarşamba 08:55
  • Kumyalı’da balığa giden bir kişi hayatını kaybetti!17 Haziran 2020 Çarşamba 08:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti