HP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Yenal Senin, yarın açıklanması beklenen İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin bazı detayları aktardı.

Kabinenin, paketle ilgili üzerinde konuştuğu çalışmayı aktaran Senin, “Maddelerin yüzde 100, hepsini deklare etmem doğru olmaz” dedi.

Pakette, reel sektöre faiz destekli kredi sağlanması, konutlarda ve diğer konularda vergi indiriminin devam etmesine dair maddelerin bulunacağı belirten Senin, “Piyasaya sağlanacak 1 milyar TL’lik likiditenin 1 buçuk milyara çıkartılması da konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

Bunların, birkaç ana madde olduğunu belirten Senin, bu maddelerin sektörler içinde çeşitlendirilebileceğini ifade ederek, “bu konuda henüz sonuçlanmış bir belge yok” dedi.

Hükümetin inisiyatif alarak piyasaya nakit akışını sağlayacağını kaydeden Senin, turizmin desteklenmeye devam etmesinin düşünüldüğünü ifade etti.

Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi öncesinde, söz konusu maddelerin muhalefetle de görüşülmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu da belirtti.