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HP Genel Başkanı Yenal Senin: Ülke için iyi olan bir seçim hükümetidir, seçim 2021’in 2. yarısında olmalıdır

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Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, bilgi kirliliğine neden olmamak adına UBP’yle bir uzlaşma durumunun olmadığına dair açıklama yaptığını hatırlattı
HP Genel Başkanı Yenal Senin: Ülke için iyi olan bir seçim hükümetidir, seçim 2021’in 2. yarısında olmalıdır

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, bilgi kirliliğine neden olmamak adına UBP’yle bir uzlaşma durumunun olmadığına dair açıklama yaptığını hatırlattı; Ersan Saner’in önerisini dinledikten sonra HP Merkez Yürütme Organı’nda da konuyu konuştuklarını ve koalisyon görüşmelerini bir ileri adıma taşımama düşüncesinde olduklarını belirtti.

Tercihlerinin mecliste grubu olan üç partinin kuracağı bir seçim hükümeti olduğunu başından beri dile getirdiklerini söyleyen Senin, koalisyon görüşmeleriyle ilgili süreci ve Halkın Partisi’nin yaklaşımını şu sözlerle değerlendirdi: “Sayın Ersin Saner, birinci ziyaretini icraat hükümeti kurmak için yapmıştı. Halkın Partisi, Parti Meclisi kararıyla ikili koalisyon teklifini olumsuz yanıtlamıştı. Parti olarak; daha koalisyon görüşmeleri başlamadan, doğru olanın bir seçim hükümeti kurulması olduğunu söylemiştik. Tabii ki kastedilen tarih ocak ayı değildi. Mevcut ekonomi krizi, pandemi, bütçe gibi faktörler düşünüldüğünde 2021’in ikinci yarısı gibi yapılacak bir seçimden bahsetmiştik. Bu bağlamda toplumun her kesimini kucaklayacak, mecliste grubu olan üç siyasi partinin kuracağı bir seçim hükümetini tercih ettiğimizi defalarca ifade ettik.”

“Partilerin kendilerini değil, toplumu düşüneceği bir dönemdeyiz”

Üçlü seçim hükümeti modellemesine sıcak bakmayan partilerin olmasını “hayal kırıklığı” olarak yorumlayan Senin, “Ana muhalefetin ‘mevcut hükümet yapamıyor, yardım etmek, katkı koymak istiyoruz’ gibi iddialı sözleri vardı. Fırsat ortaya çıktığında, bu söylemlerin bir anda unutuldu. Bir anlamda samimiyet testini geçememiştir. Partilerin kendilerini değil, toplumu düşüneceği bir dönemden geçiyoruz. Hükümet görüşmeleri devam ediyor, biz de takipteyiz. Ne olacağını göreceğiz” şeklinde konuştu.

“Herhangi bir pazarlık söz konusu olmamıştır, sadece HP’den yapılan açıklamalar itibar edilmeli”

Halkın Partisi’nden resmi bir açıklama yapılmadan yapılan yanlış haberlere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Yenal Senin, “bahsedildiği gibi bir Bakanlık pazarlığı söz konusu olmamıştır. Son noktaya gelinip prensipte anlaşıldığında konuşulacak konulardır bunlar. Zaten o noktaya gelindiğinde de yetki Parti Meclisi’ndedir” dedi.

“Önemli olan bakanlık sayısı değil, prensiplerdir”

Ersan Saner’le yaptıkları görüşmenin sorulması üzerine; görüşmede parti olarak hassasiyetlerini aktardıklarını belirten HP Genel Başkanı, bunun ilerisine geçen bir durumun olmadığını vurguladı: “Birinci tur görüşmelerden sonra farklı modellerin olabileceğini, Halkın Partisi’nin hükümette olmasının şart olmadığını söyledik. Muhalefette olmak bizim ilk tercihimizdir. Eğer her parti üzerine düşeni yapacaksa biz de sorumluluk alırız demiştik. Gelecek sene yapılacak bir seçimde, yine istihdamların yapıldığı, kredilerin verildiği, arsaların dağıtıldığı, hükümet ortağının görmezden gelindiği bir modele seçim hükümetinde de ‘evet dememiz’ mümkün değildir. Hakkında soruşturmaların olduğu kişilerin yönetim kurullarına atandığı bir dönem yaşamak istemeyiz. Olay bakanlık sayısı değil, prensiplere ters düşme / düşmeme meselesidir. Sadece hükümet protokolüne yazmanın yeterli olmadığını da geçen hükümette yaşayarak gördük.”

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