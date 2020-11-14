HP Genel Başkanı Yenal Senin'den 15 Kasım mesajı

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. Kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Senin mesajında; “Kıbrıslı Türkler’in varoluş ve özgürlük mücadelesinin “devlet” olarak sonuçlandığı, en anlamlı gündür 15 Kasım. Kıbrıs Türk halkı 37 yıldır olduğu gibi bundan sonra da özgürlüğünden, demokratik, laik duruşundan taviz vermeden varlığını sürdürecektir. Kuruluş yıldönümümüz kutlu olsun” ifadesini kullandı.