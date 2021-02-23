HP Genel Sekreteri Manavoğlu; "Saner ya sakinleştirici kullanıyor ya da beyni uyuşmuş"

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Başbakan Ersan Saner’in ‘güler yüzlü’ açıklamalarını “Ya sakinleştirici kullanıyor ya da beyni o kadar uyuşmuş ki her şey güllük gülistanlıkmış gibi konuşmasını yapabiliyor” şeklinde yorumladı.

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, tv2020’de yayınlanan ‘Güne Merhaba’ isimli programda Çiğdem Aydın’ın sorularını cevapladı çeşitli açıklamalar yaptı.

HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, Başbakan Ersan Saner’in ‘güler yüzlü’ açıklamalarını “Ya sakinleştirici kullanıyor ya da beyni o kadar uyuşmuş ki her şey güllük gülistanlıkmış gibi konuşmasını yapabiliyor” şeklinde yorumladı.

Erken seçim için daha önce Mart ve Nisan aylarının konuşulduğunu fakat içinde bulunduğumuz pandemi şartlarında seçim yapılmasının zor olduğunu söyleyen HP Genel Sekereteri Gülşah Manavoğlu, “Ertelenme olmazsa Haziran’da seçim olur” dedi.