HP Genel Sekreteri Rogers: “UBP-CTP-HP el ele vererek herkes elini taşın altına koymalıdır…””

HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, Meclis’te yer alan üç büyük partinin koalisyon hükümeti oluşturması gerektiğini belirterek, “UBP-CTP-HP el ele vererek, herkesin elini taşın altına koyması çok önemlidir” dedi.

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, Genç TV’de yayınlanan Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu ‘Bugüne Dair’ adlı programa katıldı.

Halkın Partisi-Ulusal Birlik Partisi (UBP) koalisyon hükümetinde yaşanan bazı sıkıntılara dikkat çeken Rogers, yapılan istihdamları hatırlatarak “Başbakan Yardımcısı ve Başbakan olmadan istihdam yapılmayacaktır diye bir kural varken bizi umursamadan yaptılar” dedi.

Rogers, Meclis’teki 3 büyük partinin UBP-CTP-HP el ele vermesi gerektiğine işaret ederek, “Bu süreçte hepimizin elini taşın altına koyması çok önemlidir. Ülke adına çokça iyi bir fırsattır” ifadelerini kullandı.