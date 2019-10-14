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HP Genel Sekreteri Senin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’yu eleştirdi

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Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Yenal Senin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu’nun katıldığı bir programda kullandığı ifadeleri tasvip etmediğini söyledi.
HP Genel Sekreteri Senin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu’yu eleştirdi

Senin yaptığı yazılı açıklamada, Burcu’yu programda “tonajı ve gerilimi yüksek tutmakla” eleştirdi ve sarf ettiği sözleri “tasvip” edemeyeceğini kaydetti.


Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın; Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamalar hakkında Burcu’nun kullandığı ifadelerin “aşağılayıcı” olduğunu savunan Senin, Burcu’nun anketlerde Akıncı’nın önde olduğunu dile getirmesinin de, Akıncı’nın bahse konu açıklamasının oy kaygısı gütmediği yöndeki ifadeleri de tutarsız kıldığını öne sürdü.

Senin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sn Burcu’nun katıldığı programı izleme fırsatı buldum. Bazı yerlerde tonajı ve gerilimi yüksek tutması ve sarfettiği sözler kendi açımdan tasvip edilemez.
Sn. Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamaya yönelik “Akıl sahibi, insan  kalabilmiş Kıbrıs Türk toplumunun sesi olmuştur” cümlesi kimse kusura  bakmasın ama yukarıdan bakan ve aşağılayıcı bir cümledir. 


Cumhurbaşkanı’nın açıklamasına katılır veya katılmazsınız, bunlar ayrı  meselelerdir. Önemli olan farklı düşünceye tahammül gösterebilme  becerisidir. Kendisi gibi düşünmeyenlere bir şekil “akıldan yoksun, insani değerlere haiz değil” yakıştırması olmamıştır.


Konuşma sırasında bir siyasi partiye ve hükümetin başına “sen kimsin”  çıkışı da kontrolün yavaş yavaş kaybedildiğinin göstergesidir.


Kıbrıs Türk toplumu bu topraklarda huzur içinde kardeşten öte yaşamayı  her zaman başardı ve başaracaktır. Bundan zerre şüphem olmaz. Ama yöneticiler her ne düşünürlerse düşünsünler toplum önünde daha sorumlu şekilde davranmalıdır.”

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