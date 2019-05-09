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HP Genel Sekreteri Senin: "Sorakın'ın 'bahane' lafını kabul edemem"

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HP Genel Sekreteri Senin, "Bahane lafını kabul edemem. Samimiyetle kurulan bir hükümetin, samimiyet dışı, Başbakan'ın haberi bile olmadan atılan adımlar samimiyetsizliğin göstergesidir" dedi.
HP Genel Sekreteri Senin: "Sorakın'ın 'bahane' lafını kabul edemem"

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Yenal Senin, BRT canlı yayınına katılarak, istifa sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aynı yayına bağlanıp, “HP’nin öne çıkardığı hususlar bana ‘bahane’ gibi geliyor” yorumunda bulunan CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’ın sözlerini eleştiren Senin, “Bahane lafını kabul edemem. Samimiyetle kurulan bir hükümetin, samimiyet dışı, Başbakan’ın haberi bile olmadan atılan adımlar samimiyetsizliğin göstergesidir. Zaten belirli bir dönemden beri yaşadığımız icraatsızlık durumu parti tabanını geriyordu. Bardağı taşıran son damla da bu oldu” dedi.

“BİR SONRAKİ ADIM İÇİN HENÜZ KARAR ALMADIK”

“Biz hükümet kurulduktan bir gün sonra bile ‘hükümet ne zaman bozulacak’ baskısı altında kaldık” diyen Senin, “Biz her zaman samimiyetle söyledik; mevcut hükümet devam ederken, başka bir partiyle görüşme yapmayı etik bulmayız, hiçbir zaman görüşmedik, konuşmadık. PM dün 15 aylık hükümeti ele aldı. Son yaşananlardan sonra mevcut hükümetin devam edemeyeceği kararını aldık. Bir sonraki adım için henüz karar almadık” şeklinde konuştu.

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