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HP Genel Sekreteri uyardı: Bu kış zor geçecek

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Halkın Partisi Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, yükselen enflasyon rakamlarına vurgu yaparak, 'bu kış zor geçecek' ifadesini kullandı.
HP Genel Sekreteri uyardı: Bu kış zor geçecek

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tokatlıoğlu, başta dış etkenler olmak üzere ülkedeki yönetim anlayışında var olan sorunlardan dolayı yoksullaşmaya yaşandığına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

 

"BU KIŞ ÇOK ZOR GEÇECEK!

ABD'de son 41 yılın en yüksek enflasyonu, aynı şekilde AB ve İngiltere'de görülen yüksek enflasyon tüm dünyayı baskı altına aldı.
Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı da uluslararası ekonomilerde krizi tetiklemeye devam ediyor. Küreselleşmenin getirdiği enerji ve birçok ticari alandaki karşılıklı bağımlılık, artık iki ülke arasında yaşanan bir savaşın tüm dünyaya çok daha fazla etki etmesine sebep oluyor.
Bizim özelimize bakarsak, TL kullanımından ve TCMB'nin uyguladığı faiz politikalarından dolayı giderek artan bir yoksullaşma yaşıyoruz.
Dış etkenlerin yanı sıra, ülkemizde bir yönetimin olmayışı, sorumsuzca geçirilen her gün, sürecin daha da aleyhimize çalışmasını körüklüyor.
İktisadi ve mali disiplin ile demokrasi anlayışının olmadığı bir ortamda yaşanacak ekonomik yıkımın sorumlusu bu ülkeyi yönettiğini iddia eden işbilmezlerdir.
Ne yazık ki hane halkının yaşanan ve giderek artması beklenen enflasyon ile mücadele etmesi mümkün değildir. Bireysel bir mücadele ile aşılacak durumda değiliz.
Küçük ve hiç değeri olmayan hesaplarla toplumu uyuttuğunu düşünenler, çok büyük siyasi bedel ödemeye hazır olsunlar."

 

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