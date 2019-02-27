HP Genel Sekreteri Yenal Senin: "Koalisyon sürmezse UBP ile görüşürüz"

İncirli'nin sorusunu yanıtlayan Senin, " Bizim hükümeti bozma gibi bir düşüncemiz yok. Hükümet protokolü kapsamında üzerinde hassas olduğumuz bazı noktalar var. Onların gerçekleşmesi bizim için çok önemli" dedi.

"UBP ile çay içmediniz, hükümet kurarmısınız sorusuna da Senin, " Çay içmem meselesi benim de onay verdiğim bir durumdu... O zaman bizi kaale almayan bir parti başkandı vardı karşımızda. Tabanımızdaki bu tepki doğaldı. Şu an kurar mıyız? UBP'de şu an durum öyle değildir. Dediğim koşullarda hükümetin sürmeyeceğini görürsek, UBP ile görüşülebiliriz. Buna karşı değiliz. Ama öncelikle olarak halka verdiğimiz sözlerin ne kadarını yerine getireceğiz. Diğer ortakların da ne kadar samimi olduğunu görmek istiyoruz. Bu konuda gerekli adımları atamazlarsa tabii ki kriz olur. Çok çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

Serhat İncirli'nin "Yani özet olarak Bu hükümeti yıkmak gibi niyetimiz yok ama protokoldeki isteklerimiz olmazsa biz gideriz, UBP ile de görüşürüz diyorsunuz" sözüne de Yenal Senin, "evet" yanıtı verdi.