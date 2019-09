HP GS Senin'den kendilerinden önceki UBP'li döneme gönderme "Çalmadık be gardaş"

HP Genel Sekreteri Senin: Doğru olanı yaptıkça bu halk gereken desteği elbet bir gün verir, bu anlayış her yere sirayet eder, bu statüko yıkılır.

HP Genel Sekreteri Yenal Senin bir dost sohbetinde konuştuklarını sosyal medyada paylaştı.

Senin'in paylaşımı şöyle:

"Dün dost sohbetinde sordu arkadaş "Be gardaş her gördüğümde umutlusun, her gördüğümde mucadeleden bahseden" dedi."Ne değişti 16 ayda ki korun bu enerjiyi?" diye ekledi.Bu popülasyon içinde bir avuç insan neyi değiştirebilir ki? Derin bir nefes aldım.Gözlerimi kapadım. 16 aydır bu memlekette vatandaşlıklar golifa gibi dağıtılmaz, hakeden hakkını alır, İçişleri Bakanlığı'nda "hakkımı aldım" diye ağlayan insan gördüm dedim.Şimdi bunu Vatandaşlık Yasası ile tamamlarsak bu memlekete ne büyük yararı olur varsın sen gör dedim. Sırf partilidir diye örgütlerde altyapısı olmayan dağ bayırın bile kırsal kesim arsası olarak dağıtılmadığı dönemi gördük, şehirde yaşayan gençle köyde yaşan genci ayırmayan sosyal konut projesi için çalışma yapılır dedim. İmar yasası yapılır belki de ilk defa bu kadar halka açık,çevreci, bazı çevrelerin baskılarına boyun eğmeyen,Kıbrısı ve Kıbrıslıyı düşünen.Gece Kulubü kapatıldı 7 tane. Beğenin beğenmen ama yasal zemine dayanmayanlara geçit yok denildi. Sınır kapıları denetlenemez, elini kolunu sallayan girer denirdi ,var 3 bin kişi bu ülkeye giremedi.Tabu'dur ellenemez denilirdi, istenilince olabileceği gösterildi.Bet ofislerin sayısı azaldı.Belki bugün önemi anlaşılmaz ama doğal gaz konusunda oturmadık Bakanlığın koltuğu'nda.Sahaya indik.Kıbrıs Türk halkının hakkını savunacağız dedik. Güney şimdi bunu konuşur, önce "e sizin de payınızı ayıracayık" lafindan görüşebiliriz noktasına geliniyor.Maraş hayalet şehirdi, ezber bozan birkaç adım atıldı.Gazeteciler girdi bu hayalet şehire.Herkesin içinde bir heyecan bir sonraki adımı bekler.Partizanlık yapmadık be gardaş dedim.Hakeden kazansın dedik.Eş, dost akrabaya ihaleler peşkeş çekilmedi.Şimdi nerden buldun yasası için uğraşıyoruz.Hazırlıklarımız tamam.Hukuksuz kararlar alıp başını gitmedi.Bu ülkeye temiz siyaset anlayışı için bir tuğla koyduysak ne mutlu bize dedim. Dahası da var az sabır dedik.En basit iş seyrüsefer eziyeti son bulacak,2020 de online ödeyceyik dedim.Basittir bilirim ama bir ızdırap sona erecek. Ehliyetimiz bile standarta uygun değil onu hallettik en azından, şimdi de yavaş yavaş yollar düzeliyor, zor oldu ama olmaya başladı. O ünlü T izinleri var ya, dağıtmadık be gardaş,dağıtmadığımız gibi haksızca verilen yüzlercesini iptal ettik. Unutma bu ülke Bakan'ın kendi mandrasının asfaltlandığı dönemi gördü. İşin özeti ve en önemlisi ÇALMADIK be gardaş, böyle de memleket yönetilir işte görün dedim!!!

Doğru olanı yaptıkça bu halk gereken desteği elbet bir gün verir, bu anlayış her yere sirayet eder, bu statüko yıkılır. Ben buna inanırım, ondandır bu umudum; ondandır bu mücadele isteğim.Durdu dinledi.E be buba ne yazman bunları burda zır zır konuşun dedi.Ahali da bilsin.5 kişi bile bilse kar'dır.Tamam dedim. Gecenin sonunda gülümseyerek "TAMAM HADE MÜCADELEYE DEVAM" dedi..."