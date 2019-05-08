HP GS Yenal Senin: Sorgulanması gereken HP PM kararı mı? Yoksa buna sebep olanlar mı?

İşte o açıklama;

Konu'nun özü ortada. Halkın Partisi yaşanan gelişmeleri sineye çekecek pozisyonda olmadığını gösterdi. Rahatsızdık ve evet parti kuruluş felsefesiyle uyumlu bir karar alarak bu aleni olaylara sessiz kalmadık.Bu kararı alan Parti Meclisi'nin iradesine çeşitli yakıştırmalar yapmak demokrasi ve düşünce özgürlüğü ile ters düşen bir yaklaşımdır. Sorgulanması gereken HP'nin kararı mı yoksa buna sebep olan gereķçeler mi, bunu halkın takdirine bırakmak en iyisi.