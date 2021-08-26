  • BIST 1.458,150
  • Altın 479,50
  • Dolar 8,3820
  • Euro 9,8300
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAYDÜ Hastanesi Eroğlu'nun durumu ile ilgili açıklama yaptı

HP: Hayvan Refahı Yasası Tüzükleri İçin Harekete Geçilmeli

» »
HP: Hayvan Refahı Yasası Tüzükleri İçin Harekete Geçilmeli
HP: Hayvan Refahı Yasası Tüzükleri İçin Harekete Geçilmeli

Halkın Partisi (HP) milletvekilleri, Uluslararası Köpek Günü nedeniyle gerçekleştirdikleri barınak ziyaretinde, hayvan refahı yasası altında yapılması gereken tüzükler için harekete geçilmesini istedi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, milletvekilleri, Uluslararası Köpek Günü nedeniyle Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, bağışta bulundu.

Barınak yetkilileriyle bir araya gelen HP milletvekilleri, Hayvan Refahı Yasası altında yapılması gereken tüzüklerin bir an evvel ilgili bakanlık tarafından hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.   

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HP Milletvekili Baybars, PCR ve Antijen Testlerinin Ücretli Hale Getirilmesine Tepki Gösterdi26 Ağustos 2021 Perşembe 15:01
  • KEİ’den 27 Hayvan Üreticisine Soğuk Zincir’e Geçiş İçin 500 Bin TL Hibe26 Ağustos 2021 Perşembe 14:59
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı KKTC'de de Kutlanacak26 Ağustos 2021 Perşembe 14:57
  • YDP Genel Sekreteri Öztürk: “Tüzük Kurultayıyla Kurultayın Altı İlçede Yapılabilmesinin Önünü Açacağız"26 Ağustos 2021 Perşembe 14:39
  • 'Bafra'da Koruma Altındaki Orman Arazisi Kiralandı'26 Ağustos 2021 Perşembe 14:34
  • Rusya’da Covid-19 ölümlerinde yeni rekor26 Ağustos 2021 Perşembe 14:28
  • HP Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu: "Hükümetin Tutarsız Açıklamaları Ortamı Daha Da Belirsiz Bir Hale Sokuyor”26 Ağustos 2021 Perşembe 14:16
  • HP Milletvekili Rogers’tan PCR Testlerinin Ücretli Yapılmasına Tepki26 Ağustos 2021 Perşembe 14:11
  • Bakanlar Kurulu’nun Karantina İle PCR/Antijen Test Uygulamalarının Ücretli Olması Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı26 Ağustos 2021 Perşembe 14:06
  • Güneyin Emekçileri: ÜCRETLİ PCR kararını tanımıyoruz!26 Ağustos 2021 Perşembe 13:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti