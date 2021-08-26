HP: Hayvan Refahı Yasası Tüzükleri İçin Harekete Geçilmeli

Halkın Partisi (HP) milletvekilleri, Uluslararası Köpek Günü nedeniyle gerçekleştirdikleri barınak ziyaretinde, hayvan refahı yasası altında yapılması gereken tüzükler için harekete geçilmesini istedi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, milletvekilleri, Uluslararası Köpek Günü nedeniyle Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek, bağışta bulundu.

Barınak yetkilileriyle bir araya gelen HP milletvekilleri, Hayvan Refahı Yasası altında yapılması gereken tüzüklerin bir an evvel ilgili bakanlık tarafından hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.