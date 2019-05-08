HP hükümetten çekildiğini açıkladı, işte Özersay'ın açıklamaları

HP hükümetten çekildiğini açıkladı.

Oyalamada 55'e 4 hükümetten çekilme kararı aldı.

Özersay şunları söyledi:

"Bir karar aldı. Yaklaşık 15 aydır şartları zorlayarak her defasında ülke menfaatine olduğuna inandığımız için elimizden geldiğince çaba koyarak hükümeti yaşatmaya ve koalisyon protokolünün sözlerinin arkasında durmaya gayret ettik. Kolaya kaçmadık, doğru gördüklerimiz gibi görmediklerimizi de kamuoyuyla paylaştık. Ama koalisyonu yaşatmak için çaba gösterdiğimiz de açıktır. İcraat konusunda sıkıntı çekiyor olmayı dahi göze alarak hükümeti yaşatmak için çaba koyduk. Gelinen noktada durum bizim açımızdan, HP’nin siyasete başlarken koyduğu değerler açısından son derece rahatsız edici bir hal almıştır. Derin bir güven bunalımı yaşanıyor. Hükümet içinde bir süredir ve son yaşananlarla birlikte bir güven bunalımıyla karşı karşıya kaldık. Bu sadece bizim tespitimiz değildir. Koalisyon üyelerinden bazı bakanlarının da güven problemi tespiti vardır.

Dün akşam aldığımız dosyaya da baktığımızda geçen süre zarfında özellikle HP’nin karşı çıktığı, Bakanlar Kurulu’ndan geçmesine müsaade etmediği ama geçmesi için defaten getirilen birtakım kararlar, rızamız hilafına bizden gizli bir şekilde başka şekilde yapıldığını aldığımız dosya ile teyit etmiş olduk. İkincisi, karşı olduğumuzu söylediğimiz kiralamaların dışında başka yerlerin de kiralandığını bizzat tespit ettik. Daha önce koalisyon kurulduktan sonra 2018’de bize kiralamaktan vazgeçti denilen yerlerin de bizim bilgimiz dışında tekrar kiralandığının tespitini saptadık.

İhale yasasına rağmen çok farklı kategorilerde malların ihalesiz bir şekilde Maliye Bakanlığı üzerinden kiralanmaya devam ettiğini ve bilgisinin Başbakan’da da olmadığını Bakanlar Kurulu’nda tespit ettik.

Biz HP olarak ne olursa olsun hükümette kalalım, olalım görüşünde olmadık. Bu yapılanları ve genel anlamda başka bazı geçen süre içinde güveni sarsan tutum ve davranışları öncelikler bağlamında uyuşmayan hususları gittiği yere kadar götürmeye çalıştık ama gelinen nokta sineye çekilebilecek bir nokta değildir. Sn. Maliye Bakanının bu koalisyonun normal bir bakanı olmadığını, 4’lü koalisyonun 4 ortağından birinin temsilcisi olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim.

HP bundan sonra muhalefette mi kalacak yoksa bir hükümet kurmak için görüşme mi yapacak, bunun kararını yine HP PM daha sonraki toplantılarında oturup tartışacak ve değerlendirecek. Bu değerlendirme yapılırken de HP olarak biz bu geçen 15 aylık dönem içinde ilk kez girmiş olduğumuz bir hükümette yaşadığımız tecrübeler ışığında bir karar üretmek kararlılığındayız. Ama HP PM’nin alacağı kararın halkın menfaatine olacağı yönünde kimsenin şüphesi olmasın. Bugün itibariyle 55’e 4 şeklinde 4’lü koalisyonun devam etmemesi yönünde karar alındı.

Bugün itibariyle 4’lü koalisyon ruhu ortadan kalkmıştır. Kendiliğinden çökmüştür. Kimse böyle bir hamleyi ‘Bir bakan değişti, her şey değişti’ şeklinde sunmaya da çalışmamalıdır".



YENİ HÜKÜMETTE YER ALIP ALMAMAK VEYA KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ DİĞER PM TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRİLECEK



Öte yandan HP’nin yeni oluşacak bir hükümette yer alıp almama ya da koalisyon görüşmelerine dahil olup olmama konusunda başka bir Parti Meclisi toplantısında karar alacağı ifade edildi.