HP hükümetten çekilme kararı aldı ama Bakanlar 2 gündür istifa etmedi!
HP'li Bakanlar yazılı istifalarını Başbakana halen sunmadı!
Salı akşamı HP Parti Meclisi'nin hükümetten çekilme kararı almış olmasına rağmen HP'li üç bakanın istifalarını Başbakan Ersin Tatar'a halen sunmadığı öğrenildi.
UBP-HP koalisyon hükümetinde 7 UBP ve 3 de HP'den bakan bulunuyor
HP'den Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Kadri, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Tolga Atakan kabinede görev yapıyor.
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