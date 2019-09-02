  • BIST 98.601
  • Altın 285,005
  • Dolar 5,8029
  • Euro 6,3605
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

HP İlçe Başkanı Canatan: Maraş ile ilgili atılan adımlar büyük fayda sağlayacak

» »
Halkın Partisi (HP) Gazimağusa İlçe Başkanı Süleyman Canatan, kapalı Maraş’la ilgili atılan adımların hem Gazimağusa halkına, hem de tüm adaya büyük fayda sağlayacağını kaydetti.
HP İlçe Başkanı Canatan: Maraş ile ilgili atılan adımlar büyük fayda sağlayacak

Canatan, 1974 yılından bu yana kapalı olan, tüm dünyada ‘hayalet şehir’ olarak bilinen, halkın her daim içini acıtan kapalı Maraş’ın açılması için gösterilen duruşu sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

Canatan yaptığı yazılı açıklamada,  45 yıldır bir sonuç alınamayan yöntemlerden vazgeçilip yeni bir yaklaşım tarzıyla kapalı Maraş’ın statüko sembolü olmasına son verecek ve Gazimağusa şehriyle bütünleşecek böylesi bir adımın atılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Maraş’ın zorlu bir coğrafya, zorlu bir mesele olduğuna dikkat çeken HP Gazimağusa İlçe Başkanı Canatan,şöyle devam etti:

“Böylesi bir alanın tekrardan kullanıma açılması pek tabii kolay olmayacaktır.  İzlenecek yol haritasının belirlenmesi için envanter çalışmasının ivedilikle, teferruatlı biçimde yapılıp tamamlanması gerekiyor.

 Burada önemli bir unsur da kapalı Maraş içerisinde bulunan binaların eski sahiplerinin muhatap alınarak mülkiyet durumuna bakılması ve bu yönde irade göstererek mülkiyete dair haklara halel getirmemek olması gerekmektedir.

Yapılacak çalışmalar neticesinde kapalı Maraş’ın sivil hayatın bir parçası olabilmesi için binaların durumunun ne olduğu, kentin alt yapısının durumunun ne olduğu tespit edilmesi gereken diğer bir önemli unsur. İşte tüm bu çalışmalar yapıldıktan sonra önümüzde verilere dayalı bir yol haritası çıkacaktır. Temennimiz tüm kesimlerin memnun olacağı bir mutabakatın ortaya çıkmasıdır.” .

Kapalı Maraş’’la ilgili envanter çalışmasının başlayacağının duyulmasının ardından şehir genelindeki tepkilerin hep olumlu ve destekleyici olduğunu kaydetti.

Canatan, 12 yılın ardından geçen gün envanter çalışmalarına paralel olarak basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme ziyaretiyle birlikte, umutsuzluğun yerini iyimserliğin aldığını ifade etti.

Canatan, “Eminim envanter çalışması bitip, atılacak adımlar somutlaştıkça halk bu girişime daha da sahip çıkacaktır. Bahsettiğimiz bölge 45 senedir kapalı vaziyette. Terk edilmeden önce dünyadaki sayılı tatil yerlerinden biriydi. Öyle sanıyorum ki; kapalı Maraş statüsünde dünyada başka bir yer yok. Maraş’ın yeniden hayat bulmasının başta turizm olmak üzere birçok alana katkısı olacaktır.”dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İŞAD sınır kapılarında geçişlerin hızlandırılması için personel sayısının arttırılması çağrısında bulundu02 Eylül 2019 Pazartesi 16:22
  • Yağışlı hava geliyor02 Eylül 2019 Pazartesi 16:21
  • Ozanköy Pekmez Festivali tamamlandı02 Eylül 2019 Pazartesi 16:16
  • 5 buçuk saat toplandılar: Açıklama yok02 Eylül 2019 Pazartesi 16:07
  • Ercan’da para ve kambiyo yasasına aykırı hareket eden 2 kişi tespit edildi02 Eylül 2019 Pazartesi 14:41
  • Töre: “gerçekleşmeyecek çözüm şekilleri yerine KKTC’ye sahip çıkmalı”02 Eylül 2019 Pazartesi 14:38
  • Haftalık trafik raporu: 56 kaza, 20 yaralı02 Eylül 2019 Pazartesi 14:36
  • Göçmenköy Taşkınköy Festivali 4 – 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek02 Eylül 2019 Pazartesi 14:13
  • Çavuşoğlu, Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneğini kabul etti02 Eylül 2019 Pazartesi 14:12
  • Telekomünikasyon Dairesi fatura ödemeleriyle ilgili uyarı yaptı02 Eylül 2019 Pazartesi 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti