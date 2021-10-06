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HP ile TDP'den Mağusa'da Başkanlık için arayış mı?

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HP İlçe Başkanı ve GMB Belediye  Meclis üyesi Tolga Özçelik ile TDP MYK üyesi ve DAÜ Öğretim üyelerinden Doç. DR. Ercan Hoşkara'nın buluşması dikkatlerden kaçmadı.
HP ile TDP'den Mağusa'da Başkanlık için arayış mı?

HP ile TDP'den Mağusa'da Başkanlık için arayış mı?

HP İlçe Başkanı ve GMB Belediye  Meclis üyesi Tolga Özçelik ile TDP MYK üyesi ve DAÜ Öğretim üyelerinden Doç. DR. Ercan Hoşkara'nın Mağusa'da buluşması dikkatlerden kaçmadı.

 

HP VE TDP İŞBİRLİĞİ Mİ?

İkili bu gece Mağusa'da bir araya gelerek sosyal medyaya attıkları fotoğrafta "Hocamla Mağusa'yı konuşuyoruz" yazdı.
Fotoğrafı görenler HP ile TDP Mağusa'da Belediye seçimlerinde ortak aday mı  gösterecek yorumları yaptı.

Bilindiği üzere CTP dün akşam Gazimağusa'da Dr. Uluçay'ın adaylığını açıklamıştı. UBP'den ise GMB başkanlığı için en güçlü isim olarak Dr. Erdal Özcenk'in Belediye Başkan adayı olması bekleniyor.


HP ile TDP'nin bir çok Belediye'de  benzer bir işbirliği arayışı içerisinde de olduğu da gelen bilgiler arasında.

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