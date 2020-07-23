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HP ile UBP arasında sert sözler devam ediyor! Saner istifa etsin!

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HP ile UBP arasında sert sözler devam ediyor! Saner istifa etsin!
HP ile UBP arasında sert sözler devam ediyor! Saner istifa etsin!

Senin’in açıklaması şöyle:

Ağızdan çıkan söz sahibini bağlar. Ya arkasında dik durursun ya da özür dilersin. 

Bunu yapmayıp dönüp üstüne "Kınama" mesajı yayınlamak abestle iştigaldir.

Bugün sınırlarını bilmeyip onu bunu görevden almak lazım denileceğine bence kendisi bu sözlerden sonra mensubu olduğu partiyi daha fazla zedelemeden kendi görevini bıraksın.

Siyasi hesaplar- rant düzeni değil, toplum menfaati herşeyden önce gelir. Bu anlayış bu topraklarda hakim olana kadar mücadeleye #devam

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