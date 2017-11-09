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SON DAKİKA7 Ocak seçim tarihi Meclis komitesinde onaylandı

HP İskele'de flaş aday!

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HP İskele'de flaş aday!
Yaklaşan seçimle birlikte siyasi partilerde hareketlilik artarken, Halkın Partisi’nden sürpriz bir aday ortaya çıktı.

İskele'nin tanınmış simalarından Moran Açıkada'nın HP'den adaylık başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

MORAN AÇIKADA KİMDİR?

19 Temmuz 1976 tarihinde Gazi Mağusa’da doğdu. Selçuk Üniversitesi  Makine ve Tesisat Teknolojileri bölümünde tamamladı. Özel sektörün çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra İskele Belediyesi’nde bir çok projede paydaş olarak görev aldı .Yürüttüğü projeler ve görevlerin başında sırasıyla altyapı kontrolörlüğü, Avrupa Birliği ofisi destekli  Çevre Temizliği projesinde Proje Koordinatörlüğü, AB destekli süt toplama merkezleri projesinde mekanik danışman, UNDP sahil temizleme araç  temini projesinde süpervisor görevlerini yürüttü. Sivil toplum örgütlerine gerek Başkanlık gerek yönetimlerinde görev alarak katkı koydu. Halen İskele Kaymakamlığı’nda görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

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