HP kurucu üyesi ve PM üyesi Kıralp HP ile yollarını ayırdı

Kıralp akitf siyasetten çekildiğini de açıkladı...

İşte o açıklama;

Kurucu üyesi ve Parti Meclisi üyesi olduğum HP’den ayrılmış bulunuyorum. Aktif siyasetten çekiliyor, siyasal ilgimi mesleğimle, Siyaset Bilimi öğretim üyeliğiyle sınırlandırıyorum.

Seçim döneminde tartışıldığı için tekrarlamak istiyorum, 20.11.2017 günü HP’yi temsilen katıldığım televizyon programı esnasında partinin twitter sayfasından yanlışlık eseri “Kıralp: topluma federasyon dayatanlar statükocu bir durumda kalmıştır” şeklinde yapılan paylaşımın programda söylediklerimle ilgisi yoktur. Kıbrıs Sorununun en sağlıklı çözüm yolu bence halen federasyondur. İlgili programın ilgili kısmında söylediklerim, açıklık getirmek için HP’nin youtube kanalında yayınladığımız 21.11.2017 tarihli videomda mevcuttur. 2015’te Sn. Özersay’ın seçim gönüllüsü olmamdan bugüne birlikte yürüdüğüm herkese teşekkürler.