HP Kurultayı'nda yaşananlara disiplin süreci!

Atakan: Kurulalı bir yıl oldu ve bu şekilde 3 kişiyi ihraç ettik. Sessizlik, sinme vs mümkün değil ifadesinde bulundu.

Halkçı Parti’nin genel kurulunda yapıldığı öne sürülen disipline aykırı olaylar sonrasında parti yönetiminin harekete geçtiği öğrenildi.

Taner Ulutaş/Detay Gazetesi

Halkın Partisi Genel Sekreteri Tolga Atakan yaptığı açıklamada, “Bu konuyu parti içerisinde çok geniş bir katılım ile değerlendirdik. Bazı hususların verilerin ve iddiaların araştırılması gerektiği sonucuna vardık ve yapılanları halının altına süpürmedik görmezden gelmedik. Süreci hemen başlattık. Buna paralel olarak bir çeşit yüzleşmenin olabilmesi için daha farklı bir diyalog platformu oluşturduk dedi.

Tolga Atakan açıklamasına devamla, biz genel kurulda yapılanlar ile ilgili iddiaları öğrenince 24 saat içinde toplanıp üstüne gittik ve süreci başlattık. Her kim ki parti prensipleri dışında hareket ederse kendini kapının önünde bulur.

Kurulalı bir yıl oldu ve bu şekilde 3 kişiyi ihraç ettik. Sessizlik, sinme vs mümkün değil ifadesinde bulundu.