HP Lefkoşa İlçe Başkanı Serhat Kotak

Halkın Partisi'nin dün yapılan Lefkoşa olağanüstü ilçe kongresinde, HP Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na HP’den son seçimde milletvekili adayı olan Serhat Kotak getirildi.

Halkın Partisi’nin dün yapılan Lefkoşa olağanüstü ilçe kongresinde, HP Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na HP’den son seçimde milletvekili adayı olan Serhat Kotak getirildi. Kongrede Genel Başkan Kudret Özersay ve Genel Sekreter Ahmet Tokatlıoğlu’nun konuşmalarından sonra bir teşekkür konuşması yapan yeni ilçe başkanı Serhat Kotak “Önceki ilçe yönetiminde görev yapan isimler yanında ilçe yönetimine yeni dahil olan isimlerle birlikte Halkın Partisi ilkelerine uygun bir siyaset anlayışıyla var gücümüzle çalışacağız” dedi.

HP lideri Özersay’ın geçmiş dönemde ilçe yönetiminde görev alarak hizmet veren herkese teşekkür etmesi ertesinde sözü alan Kotak, siyaset ahlakının ayaklar altına alındığı ve insanların siyasetten soğutulduğu bir dönemde siyaset yapmanın, dürüst ve ilkeli bir siyaset yapmanın güçlüğünün farkında olduklarına vurguladı.

Kotak “İktidarda kalmaya çalışan partilerin gösterdikleri yönetim acizliği, ekonomik tedbirler alınması yerine ülkemizi siyasi krizden krize sürüklemektedir. Bu şartlarda ülkemizin ve Halkımızın Halkın Partisine daha da fazla ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Kotak “Yeni oluşan HP Lefkoşa İlçe Yönetimi olarak halkımızla iç içe hareket edecek ve Halkın Partisi iktidarında daha iyi yönetileceğimiz günler için çalışacağız” dedi.

Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Volkan B. Emirkanı, Arif Kanlıada, Hasan Serdengeçti, Abdurrahman Kaylak, Macit Yüksel, Aral Moral, Muzaffer Dönmez, Mehmet Özbilgehan.