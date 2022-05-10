  • BIST 2.488,93
  • Altın 910.071
  • Dolar 15.2416
  • Euro 16.0886
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

HP Lefkoşa İlçe Başkanı Serhat Kotak

» »
Halkın Partisi'nin dün yapılan Lefkoşa olağanüstü ilçe kongresinde, HP Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na HP’den son seçimde milletvekili adayı olan Serhat Kotak getirildi.
HP Lefkoşa İlçe Başkanı Serhat Kotak

Halkın Partisi’nin dün yapılan Lefkoşa olağanüstü ilçe kongresinde, HP Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na HP’den son seçimde milletvekili adayı olan Serhat Kotak getirildi. Kongrede Genel Başkan Kudret Özersay ve Genel Sekreter Ahmet Tokatlıoğlu’nun konuşmalarından sonra bir teşekkür konuşması yapan yeni ilçe başkanı Serhat Kotak “Önceki ilçe yönetiminde görev yapan isimler yanında ilçe yönetimine yeni dahil olan isimlerle birlikte Halkın Partisi ilkelerine uygun bir siyaset anlayışıyla var gücümüzle çalışacağız” dedi.

HP lideri Özersay’ın geçmiş dönemde ilçe yönetiminde görev alarak hizmet veren herkese teşekkür etmesi ertesinde sözü alan Kotak, siyaset ahlakının ayaklar altına alındığı ve insanların siyasetten soğutulduğu bir dönemde siyaset yapmanın, dürüst ve ilkeli bir siyaset yapmanın güçlüğünün farkında olduklarına vurguladı.

Kotak “İktidarda kalmaya çalışan partilerin gösterdikleri yönetim acizliği, ekonomik tedbirler alınması yerine ülkemizi siyasi krizden krize sürüklemektedir. Bu şartlarda ülkemizin ve Halkımızın Halkın Partisine daha da fazla ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

Kotak “Yeni oluşan HP Lefkoşa İlçe Yönetimi olarak halkımızla iç içe hareket edecek ve Halkın Partisi iktidarında daha iyi yönetileceğimiz günler için çalışacağız” dedi.

Halkın Partisi Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Volkan B. Emirkanı, Arif Kanlıada, Hasan Serdengeçti, Abdurrahman Kaylak, Macit Yüksel, Aral Moral, Muzaffer Dönmez, Mehmet Özbilgehan.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTAMS: Asgari ücret açlık sınırının bin 849 TL altında10 Mayıs 2022 Salı 12:07
  • “Tatar’ın bu aşamadan sonra yapacağı en güzel şey istifa etmektir”10 Mayıs 2022 Salı 12:01
  • Kıbrıs'a Özgü Ürünler İzmir'de Tanıtılıyor10 Mayıs 2022 Salı 11:34
  • 3 Farklı Bölgede Hırsızlık10 Mayıs 2022 Salı 11:08
  • Dövizde Son Durum10 Mayıs 2022 Salı 10:47
  • 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin 939 TL10 Mayıs 2022 Salı 10:24
  • Arıklı: “Demokrasilerde bu tip yol kazaları olabilir”10 Mayıs 2022 Salı 10:16
  • Arıklı: “İş yapmak için koltuğu elimizin tersiyle ittik”10 Mayıs 2022 Salı 10:12
  • Üstel: Süratli Bir Şekilde Çalışmalara Başlayacağız10 Mayıs 2022 Salı 09:49
  • UBP MYK Sonrası Sucuoğlu Açıklaması10 Mayıs 2022 Salı 09:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti